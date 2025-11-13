Avec son offre B&YOU Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement, Bouygues Telecom bouscule le marché. Jusqu’à 8 Gb/s de débit descendant, du Wi-Fi 7, une installation gratuite et une connexion sans superflu : tout pour profiter d’un Internet rapide, stable et accessible à tous.
Alors que la majorité des offres fibre plafonnent à 1 ou 2 Gb/s, Bouygues Telecom frappe fort avec une formule simple, performante et abordable. En intégrant la technologie Wi-Fi 7, un débit record de 8 Gb/s descendant et 1 Gb/s montant, et un tarif stable sans engagement, B&YOU Pure Fibre s’impose comme une alternative moderne aux box traditionnelles.
L'offre Pure Fibre marque une rupture : elle s’adresse à une génération connectée qui veut aller vite, consommer mieux et ne payer que pour ce qu’elle utilise. Pas de télévision intégrée, pas de ligne fixe, juste une connexion haut de gamme pensée pour les foyers 100 % numériques.
Pourquoi la fibre Bouygues change votre vie en ligne ?
Pour comprendre l’intérêt de la B&YOU Pure Fibre, nous avons comparé ses performances avec d’autres offres situées dans la même gamme de prix, notamment la Livebox Lite Fibre d’Orange et la Box RED by SFR. Toutes deux affichent un débit maximum de 1 Gb/s et reposent encore sur le Wi-Fi 5, une norme plus ancienne que le Wi-Fi 7 utilisé par Bouygues.
|Usage
|Vitesse moyenne connexion ADSL (France)
|RED Box SFR / Livebox Lite (1 Gb/s, Wi-Fi 5)
|B&YOU Pure Fibre (8 Gb/s, Wi-Fi 7)
|Gain estimé
|Streaming vidéo 4K
|25 Mb/s
|1 000 Mb/s
|8 000 Mb/s
|Lecture instantanée sur plusieurs écrans
|Téléchargement d’un fichier de 100 Go
|~15 h
|~15 min
|~1 min 30
|10x plus rapide qu’une box classique
|Jeux en ligne (ping moyen)
|40 ms
|20 ms
|5 ms
|Réactivité multipliée par 4
|Appels vidéo HD
|10 Mb/s
|1 000 Mb/s
|8 000 Mb/s
|Fluidité totale même à plusieurs
|Téléversement de gros fichiers (cloud, pro)
|5 Mb/s
|700–1 000 Mb/s
|1 000 Mb/s
|Upload équivalent, mais plus stable
Concrètement, passer à la fibre Bouygues, c’est redécouvrir la fluidité numérique. Voici quelques exemples concrets de ce que cela change au quotidien :
- Télécharger un jeu vidéo de 100 Go en quelques minutes au lieu d’une heure ou plus.
- Regarder Netflix, Prime Video ou Disney+ en 4K sur plusieurs écrans simultanément sans ralentissement.
- Télétravailler sereinement, même quand toute la famille est connectée.
- Sauvegarder vos fichiers lourds dans le cloud en quelques secondes, grâce à une connexion stable et constante.
- Jouer en ligne sans lag, même sur des serveurs distants, avec un ping quasi instantané.
B&YOU Pure Fibre ne se contente pas d’offrir du débit : elle change la manière dont on vit et consomme le numérique, en supprimant les ralentissements et en donnant une nouvelle dimension au confort digital.
B&YOU Pure Fibre : une offre centrée sur l’essentiel
Bouygues Telecom a compris l’évolution des usages. Aujourd’hui, la majorité des foyers n’ont plus besoin d’un décodeur TV ou d’une ligne fixe : tout passe par les plateformes de streaming et les smartphones.
Avec B&YOU Pure Fibre, l’opérateur s’adresse directement aux Français adeptes du numérique — ceux qui veulent une connexion rapide, stable et simple. Cette approche réduit aussi la production d’équipements inutiles : pas de décodeur à fabriquer, moins d’appareils à renvoyer ou recycler en cas de changement d’opérateur. C’est une offre plus responsable, plus fluide, et plus durable.
Le Wi-Fi 7, dernière norme en date, garantit une couverture homogène dans tout le logement. Pour les grandes habitations, un répéteur Wi-Fi 7 est disponible en option. Résultat : un signal puissant, constant et respectueux de vos besoins réels, sans gaspillage technologique.
Bouygues prouve ici qu’il est possible d’allier performance, sobriété et modernité, en proposant une box centrée sur l’essentiel : la qualité du réseau, la rapidité et la simplicité.
Un vrai bon plan à 23,99 €/mois sans engagement
Proposée à 23,99 €/mois, sans frais cachés ni hausse après la première année, cette offre fait figure d’exception. L’installation et la livraison de la box sont gratuites, et Bouygues rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation pour tout nouvel abonné.
L’assistance est disponible 24h/24 via l’application, avec un support téléphonique dédié pendant les deux premiers mois. Et surtout, tout est sans engagement : vous restez libre de changer d’avis, sans contrainte.
Avec ses 8 Gb/s de débit, son Wi-Fi 7 et son prix fixe sans engagement, Bouygues Telecom propose une offre claire, rapide et adaptée aux besoins réels des foyers modernes. C’est le meilleur choix actuel pour ceux qui veulent un Internet ultra-rapide sans superflu — une offre efficace, transparente et résolument tournée vers l’essentiel.