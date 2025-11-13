Bouygues Telecom a compris l’évolution des usages. Aujourd’hui, la majorité des foyers n’ont plus besoin d’un décodeur TV ou d’une ligne fixe : tout passe par les plateformes de streaming et les smartphones.

Avec B&YOU Pure Fibre, l’opérateur s’adresse directement aux Français adeptes du numérique — ceux qui veulent une connexion rapide, stable et simple. Cette approche réduit aussi la production d’équipements inutiles : pas de décodeur à fabriquer, moins d’appareils à renvoyer ou recycler en cas de changement d’opérateur. C’est une offre plus responsable, plus fluide, et plus durable.

Le Wi-Fi 7, dernière norme en date, garantit une couverture homogène dans tout le logement. Pour les grandes habitations, un répéteur Wi-Fi 7 est disponible en option. Résultat : un signal puissant, constant et respectueux de vos besoins réels, sans gaspillage technologique.

Bouygues prouve ici qu’il est possible d’allier performance, sobriété et modernité, en proposant une box centrée sur l’essentiel : la qualité du réseau, la rapidité et la simplicité.