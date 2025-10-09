Vous cherchez une offre Internet à la fois puissante, simple et sans engagement ?

Bouygues Telecom frappe fort avec B&You Pure Fibre, une formule pensée pour ceux qui veulent la performance sans les contraintes.

Avec des débits jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité), cette box fibre rivalise avec les meilleures du marché, tout en restant à 23,99 €/mois seulement.



Ajoutez à cela le WiFi 7 certifié, jusqu’à 3 fois plus rapide que le WiFi 6, et vous obtenez une connexion taillée pour le streaming 4K, le télétravail ou le gaming.