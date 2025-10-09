La fibre la plus rapide de Bouygues Telecom débarque à prix mini : 23,99 €/mois, sans engagement et avec installation gratuite. Profitez d’un débit jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et du WiFi 7 dernière génération, pour une connexion fluide et stable partout dans la maison.

Ne ratez pas l’offre fibre 8 Gb/s de B&You à 23,99 €/mois ! © Shutterstock
Ne ratez pas l’offre fibre 8 Gb/s de B&You à 23,99 €/mois ! © Shutterstock

La fibre sans compromis, au meilleur prix

Vous cherchez une offre Internet à la fois puissante, simple et sans engagement ?
Bouygues Telecom frappe fort avec B&You Pure Fibre, une formule pensée pour ceux qui veulent la performance sans les contraintes.
Avec des débits jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité), cette box fibre rivalise avec les meilleures du marché, tout en restant à 23,99 €/mois seulement.


Ajoutez à cela le WiFi 7 certifié, jusqu’à 3 fois plus rapide que le WiFi 6, et vous obtenez une connexion taillée pour le streaming 4K, le télétravail ou le gaming.

Découvrir l’offre B&You Pure Fibre dès maintenant

Trois bonnes raisons de choisir la B&You Pure Fibre :

  • ⚡ Des débits fulgurants jusqu’à 8 Gb/s : la fibre ultra-rapide pour tous vos appareils.
  • 💸 Sans engagement et à prix fixe : 23,99 €/mois, sans mauvaise surprise.
  • 📶 WiFi 7 dernière génération : jusqu’à 3x plus rapide, avec une couverture optimale.

B&You Pure Fibre : la fibre ultra-performante

La B&You Pure Fibre combine puissance, flexibilité et confort d’utilisation.
Grâce à la technologie WiFi 7, vous bénéficiez d’une connexion ultra-performante, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. Son design vertical et ses 4 antennes par bande de fréquence assurent une meilleure diffusion du signal, pour une couverture homogène dans toute la maison.

En option, le répéteur WiFi 7 tri-bandes (4 €/mois, 1er mois offert) vous permet d’étendre la portée de votre réseau, idéal pour les logements de plus de 80 m² ou avec plusieurs étages.

Bouygues inclut également :

  • L’installation fibre gratuite,
  • La livraison gratuite en point relais,
  • Et une assistance 24h/24 via l’application et par téléphone pendant les deux premiers mois.

Bref, une offre clé en main, simple à activer et prête à booster votre quotidien numérique.

Box B&You Pure Fibre

Box B&You Pure Fibre

sans engagement

Jusqu'à

8Gb/s

Fibre

23,99€

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

Débit descendant

8Gb/s

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 6

Répéteurs WiFi

En option

Débit descendant

8Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Prix et opportunité à saisir

Avec ses 23,99 €/mois, la B&You Pure Fibre se place parmi les meilleures offres du moment pour une box sans engagement.
Face à des concurrents souvent à 30 € ou plus, l’économie est claire : plus de 70 € par an économisés, sans frais cachés ni hausse de prix.

Le WiFi 7 est encore rare sur le marché, et cette box permet d’en profiter à prix doux, tout en restant libre de partir quand vous voulez.
Et si votre logement est grand, le répéteur WiFi 7 tri-bandes, offert le premier mois puis à seulement 4 €/mois, garantit une couverture optimale.

Offre en cours pour une durée limitée, idéale pour ceux qui veulent changer d’opérateur sans contrainte.

Souscrire à la B&You Pure Fibre maintenant

✅ Notre avis sur la B&You Pure Fibre

Bouygues réussit ici un sans-faute : puissance, modernité et liberté.
Avec un débit fibre jusqu’à 8 Gb/s, le WiFi 7 certifié et un prix fixe sans engagement, cette offre coche toutes les cases pour un usage intensif au quotidien.
Le répéteur offert le premier mois est la cerise sur le gâteau pour les grands logements.

À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services