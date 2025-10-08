Le Prime Day ne se limite pas aux périphériques Logitech : c’est le moment rêvé pour moderniser son installation informatique. En parallèle des promotions sur les souris et claviers, Amazon affiche des remises importantes sur les PC portables, écrans, composants et accessoires.

Les SSD Samsung et Crucial voient leurs prix chuter, les cartes graphiques NVIDIA RTX 40 et 50 affichent des baisses inédites, et plusieurs marques comme MSI, Acer et ASUS proposent des offres exceptionnelles sur leurs machines gaming.

Les créateurs de contenu peuvent aussi se tourner vers des moniteurs 4K ou QHD à prix réduits, idéaux pour la retouche, le montage ou le streaming.

Pour ceux qui télétravaillent, c’est le moment parfait pour s’offrir un setup complet : webcam, souris ergonomique, clavier sans fil et casque antibruit à moindre coût.

En résumé, le Prime Day 2025 est plus que jamais une période stratégique pour s’équiper intelligemment : les meilleures marques de la tech sont en promo, et les stocks risquent de fondre rapidement. Si vous envisagez d’améliorer votre environnement de travail ou votre poste gaming, c’est maintenant ou jamais.