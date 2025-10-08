C’est le moment de refaire son setup sans exploser son budget ! À l’occasion du Prime Day 2025, Amazon propose des réductions spectaculaires sur les produits Logitech : souris, claviers, casques gaming et webcams sont en forte promotion.
Le Prime Day d’Amazon bat son plein et cette année encore, Logitech s’impose comme l’une des marques stars de l’événement. Reconnue pour la qualité de ses périphériques PC et gaming, la marque suisse voit plusieurs de ses produits phares chuter à des prix rarement vus. Que vous soyez joueur, télétravailleur ou simple utilisateur à la recherche de confort et de performance, ces offres sont à saisir avant qu’il ne soit trop tard. Voici notre sélection des meilleures promos Logitech du Prime Day 2025.
Les meilleures promos Logitech du Prime Day :
- Souris ergonomique verticale Logitech Lift à 37,98 € au lieu de 79,99 €
- Souris sans fil Logitech M185 à 9,50 € au lieu de 17,99 €
- Souris gaming Logitech G G502 X Plus LightSpeed à 90,24 € au lieu de 169 €
-
- Casque gaming Logitech G432 à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- Casque gaming Logitech G Pro X SE à 54,99 € au lieu de 89,99 €
- Combo clavier-souris sans fil Logitech MK540 à 29,99 € au lieu de 44,99 €
- Webcam Logitech StreamCam à 84,49 € au lieu de 159 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Amazon casse les prix sur les produits Logitech phares
Amazon frappe fort cette année avec des réductions massives sur les périphériques Logitech, idéales pour améliorer son confort de travail ou de jeu. La Logitech Lift, l’une des meilleures souris ergonomiques du marché, est proposée à moins de 38 €, une affaire pour ceux qui passent des heures devant un écran. La M185, modèle sans fil compact et fiable, tombe quant à elle sous les 10 €, parfaite pour une utilisation bureautique ou nomade.
Les gamers ne sont pas oubliés : la mythique G502 X Plus LightSpeed, célèbre pour sa précision et sa légèreté, voit son prix chuter de près de 50 %. Côté audio, le casque G432 et le G Pro X SE offrent un son immersif et un micro d’une clarté exemplaire à prix réduit. Pour le télétravail, le combo clavier-souris MK540 reste un must-have pour allier productivité et confort, tandis que la StreamCam, pensée pour les streamers et vidéoconférences, bénéficie d’une remise rare de près de 50 %. Avec ces offres, Logitech confirme son statut de référence en rapport qualité-prix, et Amazon rend la marque plus accessible que jamais.
Prime Day : le moment idéal pour refaire son setup PC au meilleur prix
Le Prime Day ne se limite pas aux périphériques Logitech : c’est le moment rêvé pour moderniser son installation informatique. En parallèle des promotions sur les souris et claviers, Amazon affiche des remises importantes sur les PC portables, écrans, composants et accessoires.
Les SSD Samsung et Crucial voient leurs prix chuter, les cartes graphiques NVIDIA RTX 40 et 50 affichent des baisses inédites, et plusieurs marques comme MSI, Acer et ASUS proposent des offres exceptionnelles sur leurs machines gaming.
Les créateurs de contenu peuvent aussi se tourner vers des moniteurs 4K ou QHD à prix réduits, idéaux pour la retouche, le montage ou le streaming.
Pour ceux qui télétravaillent, c’est le moment parfait pour s’offrir un setup complet : webcam, souris ergonomique, clavier sans fil et casque antibruit à moindre coût.
En résumé, le Prime Day 2025 est plus que jamais une période stratégique pour s’équiper intelligemment : les meilleures marques de la tech sont en promo, et les stocks risquent de fondre rapidement. Si vous envisagez d’améliorer votre environnement de travail ou votre poste gaming, c’est maintenant ou jamais.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.