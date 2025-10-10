Avec la RED Box de SFR, profitez d’un débit ultra-rapide jusqu’à 1 Gb/s, d’appels illimités vers plus de 100 pays et de la RED TV avec 35 chaînes incluses, le tout sans engagement. Et en ce moment, le décodeur Connect TV est disponible pour seulement 3 €/mois, avec la mise en service offerte et jusqu’à 100 € de remboursement sur vos frais de résiliation.
Une offre Internet et TV taillée pour la liberté
Fini les abonnements rigides et les frais cachés : avec la RED Box, vous construisez votre offre selon vos besoins. Le forfait de base inclut un Internet fibre jusqu’à 1 Gb/s, le Wi-Fi 5, et les appels illimités vers les fixes de 100 pays. Vous pouvez aussi opter pour un Wi-Fi 6 + débit 2 Gb/s partagés pour seulement 2 € de plus par mois.
Et grâce au décodeur Connect TV, votre télé devient une Smart TV Android : Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, RMC Sport, tout est accessible en 4K HDR, où que vous soyez.
Trois bonnes raisons de choisir la RED Box
- 🔓 Sans engagement et personnalisable : composez votre offre selon vos besoins, résiliez à tout moment.
- ⚡ Débit rapide et service complet : fibre jusqu’à 1 Gb/s et appels illimités dans 100 pays.
- 📺 TV connectée à prix mini : 35 chaînes incluses, Connect TV à 3 €/mois et appli RED TV sur tous vos écrans.
Tout ce que comprend l’offre RED Box + TV
La RED Box 7 offre une connexion fibre performante et stable pour tous vos usages quotidiens : streaming, télétravail, jeux en ligne, navigation fluide. Côté TV, profitez de 35 chaînes en direct et en replay via l’appli RED TV (Android et iOS), ou accédez à plus de 300 chaînes et pass VOD en option.
Le décodeur Connect TV, compact et portable, transforme votre téléviseur en Smart TV Android, avec possibilité de télécharger vos applis préférées et de profiter du contenu en 4K HDR (selon votre débit). RED by SFR assure aussi une installation simplifiée et un service client #TeamRED disponible 7j/7 de 8h à 21h.
Un prix malin et une opportunité à saisir
L’abonnement RED Box Internet + Téléphone + TV est proposé à seulement 20,99 €/mois, avec le décodeur Connect TV à 3 €/mois en option. La mise en service est offerte sur demande, et RED by SFR rembourse jusqu’à 100 € de vos frais de résiliation si vous changez d’opérateur.
Comparée à une box concurrente avec TV intégrée (souvent à plus de 30 €/mois), l’économie est nette, jusqu’à 120 € par an tout en gardant la flexibilité du sans engagement. Offre limitée, à saisir tant qu’elle est disponible !
RED Box Fibre Wifi 7
sans engagement
Appels vers les fixes
500Mb/s
20,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Red by SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
500Mb/s
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
Red by SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 7
Débit descendant
500Mb/s
Débit montant
500Gb/s
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
Plus de 100 pays
✅ Notre avis sur la RED Box + Connect TV
La RED Box est l’une des rares offres 100 % personnalisables et sans engagement à proposer une vraie expérience TV connectée. On apprécie particulièrement la qualité du débit, la simplicité d’installation, et le rapport qualité/prix imbattable avec le Connect TV à seulement 3 €/mois.
Une option idéale pour ceux qui veulent la fibre, la TV et la liberté, sans exploser leur budget.