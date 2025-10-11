Bouygues Telecom frappe fort avec sa B&You Pure Fibre : une connexion ultra-rapide jusqu’à 8 Gb/s, le WiFi 7 dernière génération, et aucun engagement, le tout pour 23,99 €/mois seulement. Installation et livraison gratuites, 1er mois offert sur le répéteur WiFi 7, une offre à saisir dès maintenant !
La fibre nouvelle génération accessible à tous
Dans un contexte où le télétravail, le streaming et le gaming font partie du quotidien, Bouygues Telecom propose une offre fibre pensée pour les utilisateurs exigeants. La B&You Pure Fibre combine performance, flexibilité et simplicité, avec un débit allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi selon votre éligibilité.
Le tout sans engagement, pour se libérer des contraintes contractuelles tout en profitant de la technologie WiFi 7, la plus avancée du marché.
Trois bonnes raisons de choisir la B&You Pure Fibre :
- 🚀 Des vitesses record : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 3x plus rapide que le WiFi 6
- 🏠 Aucune limite : sans engagement, installation gratuite, livraison offerte
- 📱 Confort total : pilotage via écran tactile ou appli Bouygues, assistance 24h/24
Une connexion pensée pour les foyers modernes
Avec la Bbox WiFi 7, Bouygues Telecom déploie une technologie certifiée offrant une couverture WiFi optimale et une stabilité exemplaire, même dans les logements spacieux ou à plusieurs étages. Grâce à son design vertical et ses 4 antennes par bande de fréquence, la box diffuse un signal puissant et homogène.
Le pilotage est simplifié grâce à un écran tactile couleur intégré ou à l’application mobile. Et pour les plus grandes surfaces, le répéteur WiFi 7 tri-bandes est disponible en option à 4 €/mois, avec le 1er mois offert.
Box B&You Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
8Gb/s
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 6
Répéteurs WiFi
En option
Débit descendant
8Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Un prix canon sans engagement
L’offre B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois est actuellement l’une des plus compétitives du marché pour un tel niveau de performance. Aucune mauvaise surprise : pas de hausse de prix, pas d’engagement, et aucun frais d’installation. La livraison de la box est gratuite en point relais, et le service client est accessible 24h/24 via l’application et par téléphone pendant les deux premiers mois.
En comparaison, des offres équivalentes chez les concurrents dépassent souvent 30 à 40 €/mois, avec des vitesses moindres ou des conditions contraignantes. C’est donc plus de 150 € d’économie annuelle, tout en bénéficiant du meilleur de la technologie actuelle.
✅ Notre avis sur la B&You Pure Fibre
La B&You Pure Fibre coche toutes les cases : débit ultra-rapide, WiFi 7 dernière génération, et absence d’engagement. L’installation gratuite et le 1er mois offert sur le répéteur rendent cette offre encore plus attractive.
Une solution parfaite pour ceux qui veulent une fibre performante, simple et économique.