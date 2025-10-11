Dans un contexte où le télétravail, le streaming et le gaming font partie du quotidien, Bouygues Telecom propose une offre fibre pensée pour les utilisateurs exigeants. La B&You Pure Fibre combine performance, flexibilité et simplicité, avec un débit allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi selon votre éligibilité.

Le tout sans engagement, pour se libérer des contraintes contractuelles tout en profitant de la technologie WiFi 7, la plus avancée du marché.