Les deux derniers jours du Black Friday sont là, et les promos continuent de défiler avant leur arrêt définitif. Voici les 7 deals encore disponibles ce week-end, avant la fin des offres lundi à 23h59 .
Nous sommes le dimanche 30 novembre, à la veille du Cyber Monday, et Amazon maintient un rythme soutenu de remises sur l’ensemble de son catalogue. Les offres touchent de nombreux rayons, avec des baisses visibles sur l’audio, l’image, l’informatique et l’équipement du quotidien.
Ce dernier round du Black Friday regroupe des promotions variées qui restaient en ligne aujourd’hui pour accompagner les achats réalisés en fin de mois. Plusieurs références conservent un prix réduit, ce qui offre une fenêtre pratique pour ceux qui souhaitent encore en profiter. Voici les 7 offres repérées parmi les plus intéressantes du moment.
Les 7 promos chocs à saisir chez Amazon
- Apple AirPods 4 à 109,00 € au lieu de 149,00 €
- Xiaomi TV F2 65” à 359,00 € au lieu de 569,00 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 29,99 € au lieu de 69,99 €
- Sony PlayStation 5 Standard à 449,00 € au lieu de 549,99 €
- NiPoGi Essenx E2 Mini PC à 169,99 € au lieu de 209,00 €
- INIU Batterie Externe 10 000 mAh à 17,99 € au lieu de 26,99 €
- Dreame H12 Pro Ultra à 178,99 € au lieu de 349,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- Qustodio : Contrôle parental Qustodio à -50% avec le code BLASTOFF50
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Des offres variées pour répondre à différents besoins
Le Black Friday regroupe des catégories multiples, ce qui simplifie les achats de fin d’année. On trouve ici des produits liés à l’audio, à l’informatique ou encore à l’univers TV.
Ce type de sélection facilite la lecture pour identifier rapidement les offres les plus adaptées, qu’il s’agisse d’une mise à niveau ou d’un achat d’appoint.
Dernier week-end de remises avant la bascule vers le Cyber Monday
Les remises encore actives ce dimanche s’inscrivent dans la continuité des journées précédentes, avec un volume d’offres stable avant leur arrêt lundi soir. Les acheteurs qui patientent jusqu’au dernier moment trouvent souvent des réductions toujours valables sur les appareils du quotidien. Plusieurs références restent bien positionnées en termes de tarif, ce qui laisse une marge intéressante pour finaliser un achat réfléchi avant la fin de la période Black Friday.
Ce type de sélection couvre des profils variés. Les utilisateurs qui cherchent un équipement audio compact peuvent se tourner vers les AirPods 4, proposés à un tarif réduit pour améliorer le confort en mobilité. Ceux qui souhaitent améliorer leur installation TV trouvent également une opportunité visible avec le Xiaomi F2 65”, compatible Fire TV et Alexa, tandis que le Fire TV Stick 4K constitue une option simple pour accéder aux applications de streaming sans investissement élevé. Les joueurs repèrent aussi une baisse sur la PlayStation 5, notamment pour compléter leur installation en vue de la période de fêtes.
Cette période reste également propice aux équipements polyvalents. Le mini PC NiPoGi offre une configuration pratique pour un bureau compact, tandis que la batterie INIU couvre les usages quotidiens en mobilité avec sa charge rapide. Les foyers qui cherchent un appareil d’entretien peuvent se tourner vers le Dreame H12 Pro Ultra, encore en promotion ce week-end. Chaque catégorie répond ainsi à un besoin précis, ce qui rend l’offre Amazon utile pour les achats de dernière minute avant la fin des promos lundi à minuit.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.