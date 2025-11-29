Le pack Philips Hue Play passe à 79,99 € chez Amazon avec une baisse de 53 %, soit le tarif le plus bas jamais vu pour ce duo. En pleine période de Black Friday, il s'agit d'un ensemble pensé pour transformer l'éclairage de votre pièce, en proposant 16 millions de couleurs et une compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit.

Ce pack s'adresse autant aux amateurs de gaming qu'à ceux qui veulent simplement adapter l'ambiance du salon. On peut penser que ce genre d'offre ne se représente pas souvent, surtout à ce niveau de prix.