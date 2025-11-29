L'éclairage connecté s'invite dans votre salon avec une réduction rare sur ce pack, parfait pour créer une ambiance sur mesure sans se ruiner. Une vraie occasion pour moderniser votre espace à moindre coût.

Black Friday Amazon : prix bas sur le Philips Hue Play : l’une des offres les plus suivies du week-end
Black Friday Amazon : prix bas sur le Philips Hue Play : l’une des offres les plus suivies du week-end

Le pack Philips Hue Play passe à 79,99 € chez Amazon avec une baisse de 53 %, soit le tarif le plus bas jamais vu pour ce duo. En pleine période de Black Friday, il s'agit d'un ensemble pensé pour transformer l'éclairage de votre pièce, en proposant 16 millions de couleurs et une compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit.

Ce pack s'adresse autant aux amateurs de gaming qu'à ceux qui veulent simplement adapter l'ambiance du salon. On peut penser que ce genre d'offre ne se représente pas souvent, surtout à ce niveau de prix.

Voir l'offre chez amazon.fr à 79,99 €

La barre lumineuse connectée affiche une large palette de couleurs pour personnaliser chaque moment. Le système est compatible avec de nombreux assistants vocaux, ce qui simplifie le contrôle au quotidien pour changer d'ambiance en un mot.

Philips Hue Play White and Color Ambiance + Bridge
Éclairage d'ambiance connecté, idéal pour TV et gaming, compatible assistants vocaux, installation facile, nombreuses options de couleurs.
79,99 € chez amazon.fr
Les plus
  • 16 millions de couleurs et blancs de 2 000 à 6 500 K pour personnaliser l'ambiance
  • Contrôle vocal via Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit
  • Synchronisation possible avec TV ou PC pour immersion gaming et cinéma
  • Hue Bridge inclus pour automatiser et piloter à distance l'éclairage
  • Design compact avec supports pour une installation discrète
Les moins
  • Classe d'efficacité énergétique G, consommation électrique supérieure aux LED les plus récentes
  • Longueur des barres limitée à environ 25 cm, moins adaptée aux très grands écrans

Une ambiance sur mesure pour tous les usages

'éclairage connecté trouve facilement sa place dans un salon ou une chambre. Vous choisissez la couleur et l'intensité selon votre envie, que ce soit pour une soirée film ou pour travailler sur un projet. Le design compact limite l'encombrement, même sur un meuble TV chargé ou un bureau étroit.

Certains diront qu'on oublie vite qu'il s'agit d'un accessoire connecté, tant l'intégration paraît naturelle dans le quotidien. On peut aussi trouver pratique de moduler la lumière à distance, surtout quand on aime changer d'ambiance sans effort.

Un positionnement attractif pour l'éclairage connecté

Amazon affiche le pack Philips Hue Play à 79,99 €, ce qui le rend abordable pour qui souhaite tester l'éclairage connecté sans se lancer dans de gros travaux. La compatibilité multiplateforme facilite l'intégration dans un environnement déjà équipé d'appareils intelligents. Le produit reste simple à installer et à ajuster, ce qui convient à un usage quotidien ou ponctuel selon les envies. Le format, compact et facile à placer, limite les contraintes d'aménagement. Cette offre permet d'accéder à une solution connectée de référence à un tarif jusque-là inédit.

Voir l'offre chez amazon.fr à 79,99 €

Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday

Black Friday 2025 : les meilleures offres et promotions à saisir en DIRECT
À découvrir
Black Friday 2025 : les meilleures offres et promotions à saisir en DIRECT
29 novembre 2025 à 12h04
Black Friday

Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?

Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.

Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.

Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.