Alors que la keynote Apple approche, les distributeurs ajustent leurs tarifs sur plusieurs références majeures. Une fenêtre intéressante pour s’équiper avant le renouvellement de gamme attendu le 4 mars, ou avant…
À 48 heures du keynote Apple prévu le mercredi 4 mars 2026 à New York, Shanghai et Londres, le marché réagit. L’iPhone 16e, le MacBook Air M4, les AirPods 4 et AirPods Pro 3, ainsi que l’indémodable AirTag affichent des remises notables chez plusieurs revendeurs. Ce type de mouvement de prix est classique avant une annonce majeure : les stocks de la génération actuelle cherchent à trouver preneurs avant que la nouveauté ne capte toute l’attention.
Au programme du keynote du 4 mars, Apple devrait notamment dévoiler un MacBook à prix cassé autour de 700 $, un iPhone 17e avec Dynamic Island et MagSafe, ainsi que potentiellement les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max et un nouvel iPad Air M4. Autant de produits qui risquent de faire de l’ombre à la génération actuelle : et donc de justifier les remises observées aujourd’hui. La question pour l’acheteur est simple : faut-il attendre la nouveauté, ou profiter d’un produit déjà éprouvé à prix réduit ? Cette sélection vous aide à y répondre.
Top 5 des bons plans Apple avant le keynote du 4 mars :
- Apple iPhone 16e 128 Go (Noir) à 599 € au lieu de 719 €
- Apple AirTag (1ère génération) à 28,59 € au lieu de 35 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 149 €
- Apple MacBook Air 13" M4 : 16 Go / 256 Go (Ciel) à 999 € au lieu de 1099 €
- Apple AirPods Pro 3 à 219 € au lieu de 249 €
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Choisir dans la gamme Apple, c’est avant tout une question d’usage et de budget. Si vous n’avez pas besoin de la toute dernière génération, les modèles actuels (bien rodés) restent des choix solides, d’autant plus avec une remise.
iPhone 16e 128 Go : il s’adresse à celles et ceux qui veulent un iPhone récent, compatible Apple Intelligence, sans payer le prix fort de l’iPhone 16. La puce A18 assure des performances très au-dessus de la moyenne du segment, et l’autonomie est une vraie surprise pour un écran de 6,1 pouces.
Attention : l’iPhone 17e pourrait être annoncé dès mercredi avec Dynamic Island et MagSafe : à vous de peser si ces apports valent l’attente et un prix probablement plus élevé au lancement.
- Écran OLED de 6,1 pouces pour une immersion visuelle
- Appareil photo 48 MP pour des images nettes
- Double SIM pour flexibilité professionnelle
- Processeur A18 pour des performances fluides
- Résistance à l'eau certifiée IP68
- Pas de prise jack 3.5 mm
- Chargeur rapide non inclus
MacBook Air 13 M4, 16 Go / 256 Go : le choix le plus stratégique de la sélection. Avec 100 € de remise, ce MacBook à 999 € offre une expérience ultra-fluide pour la bureautique, le montage photo ou le multitâche quotidien. Les 16 Go de mémoire unifiée sont un vrai confort sur macOS. Le stockage de 256 Go reste juste pour un usage intensif.
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces
- Puce M4 avec CPU 10 cœurs
- Autonomie jusqu'à 18 heures
- Mémoire unifiée de 16 Go
- Stockage SSD de 256 Go
- Capacité de stockage limitée
- Portabilité réduite pour les longues distances
AirPods Pro 3 : la réduction de bruit active et la détection de fréquence cardiaque en font les écouteurs les plus complets de la gamme. À 219 €, ils sont pertinents pour un usage quotidien intensif, transports, sport, open space.
- Réduction active du bruit
- Autonomie jusqu'à 24 heures
- Protection auditif
- Audio spatial personnalisé
- Résistance IP57 aux éléments
- Compatibilité optimale uniquement avec appareils Apple
- Fonctionnalités limitées sur Android
AirPods 4 : sans réduction de bruit active mais avec l’audio spatial et la puce H2, ils conviennent parfaitement à un usage détente ou télétravail occasionnel, à un prix bien plus accessible.
- Audio spatial à 360°
- Clarté des appels exceptionnelle
- Égalisation adaptative
- Transducteur à faible distorsion
- Autonomie accrue
- Isolation sonore limitée en environnements bruyants
- Dépendance à l'écosystème Apple
AirTag 1 : outil de suivi minimaliste et efficace, résistant à l’eau, compatible avec le réseau Localiser d’Apple. À moins de 29 €, c’est un achat utilitaire sans prise de tête.
- Localisation ultra précise grâce à l'Ultra Wideband
- Compatible avec les modèles d'iPhone récents
- Protection de la vie privée assurée
- Installation et utilisation simple
- Compact et facile à transporter
- Nécessite un iPhone pour certaines fonctions
- Portée limitée pour la localisation précise
Pourquoi acheter Apple cette semaine ?
Les remises observées cette semaine sur la gamme Apple ne sont pas le fruit du hasard. Avec des réductions allant de 17 % sur le MacBook Air M4 à près de 27 % sur les AirPods 4, les revendeurs anticipent clairement un coup de froid sur la demande dès que les nouveautés seront officialisées. Apple a confirmé une semaine d’annonces en cascade : l’iPhone 17e et l’iPad 12e génération sont attendus dès aujourd'hui, le MacBook Air M5 mardi, et les MacBook Pro M5 Pro/Max mercredi lors de l’événement spécial simultané à New York, Londres et Shanghai.
Pour des produits comme la marque à la pomme, des remises de cet ordre sont loin d’être la norme. Apple pratique rarement les grandes braderies, et les prix baissent surtout à l’approche d’un renouvellement de gamme : exactement la situation actuelle. Les stocks de plusieurs modèles, dont l’iPhone 16e et le MacBook Air M4, seraient d’ailleurs en tension dans les Apple Store eux-mêmes, signe que le cycle de vie de ces références touche à sa fin.
La stratégie d’achat dépend donc du produit ciblé. Sur les AirTag et les AirPods 4, aucune nouveauté n’est annoncée imminente : saisir ces remises aujourd’hui reste un choix raisonné. Sur l'iPhone 16e, en revanche, l’iPhone 17e attendu apporterait le MagSafe, une caméra frontale 18 Mpx améliorée et un prix de lancement estimé autour de 699 € : soit potentiellement le même positionnement tarifaire. Même raisonnement pour le MacBook Air M4 : si le M5 débarque dès demain avec des performances supérieures au même prix, l’arbitrage devient délicat. Une décision rapide et informée s'impose.
Questions fréquentes avant d’acheter ? (FAQ)
Faut-il vraiment attendre les annonces Apple de cette semaine ?
Pour l’iPhone 16e et le MacBook Air M4, la question se pose sérieusement : leurs successeurs directs (l’iPhone 17e et le MacBook Air M5) font partie des annonces attendues dès cette semaine. Pour les AirPods 4 et AirPods Pro 3, aucun remplacement imminent n’est signalé : profiter des remises actuelles est une décision plus sereine.
Ces prix sont-ils réellement intéressants ?
Ils se situent dans une fourchette basse cohérente pour des produits Apple. Les AirPods 4 à 109 € et l’AirTag à moins de 29 € représentent des niveaux de prix compétitifs, difficiles à retrouver hors période de renouvellement de gamme.
Les stocks sont-ils limités ?
Plusieurs modèles de la gamme actuelle seraient déjà en fin de stock dans les Apple Store, notamment l’iPhone 16e et le MacBook Air M4. Si votre besoin est identifié et que la génération actuelle vous convient, mieux vaut ne pas trop attendre.
