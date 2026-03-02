Les remises observées cette semaine sur la gamme Apple ne sont pas le fruit du hasard. Avec des réductions allant de 17 % sur le MacBook Air M4 à près de 27 % sur les AirPods 4, les revendeurs anticipent clairement un coup de froid sur la demande dès que les nouveautés seront officialisées. Apple a confirmé une semaine d’annonces en cascade : l’iPhone 17e et l’iPad 12e génération sont attendus dès aujourd'hui, le MacBook Air M5 mardi, et les MacBook Pro M5 Pro/Max mercredi lors de l’événement spécial simultané à New York, Londres et Shanghai.

Pour des produits comme la marque à la pomme, des remises de cet ordre sont loin d’être la norme. Apple pratique rarement les grandes braderies, et les prix baissent surtout à l’approche d’un renouvellement de gamme : exactement la situation actuelle. Les stocks de plusieurs modèles, dont l’iPhone 16e et le MacBook Air M4, seraient d’ailleurs en tension dans les Apple Store eux-mêmes, signe que le cycle de vie de ces références touche à sa fin.

La stratégie d’achat dépend donc du produit ciblé. Sur les AirTag et les AirPods 4, aucune nouveauté n’est annoncée imminente : saisir ces remises aujourd’hui reste un choix raisonné. Sur l'iPhone 16e, en revanche, l’iPhone 17e attendu apporterait le MagSafe, une caméra frontale 18 Mpx améliorée et un prix de lancement estimé autour de 699 € : soit potentiellement le même positionnement tarifaire. Même raisonnement pour le MacBook Air M4 : si le M5 débarque dès demain avec des performances supérieures au même prix, l’arbitrage devient délicat. Une décision rapide et informée s'impose.