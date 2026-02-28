C'est là que le S26 Ultra rompt vraiment avec ce qu'on connaissait. Le NPU (processeur dédié à l'IA) gagne 39% de puissance par rapport au S25 Ultra, ce qui permet à Galaxy AI de fonctionner en local, sans cloud, sans délai. Vous filmez un repas de famille avec du bruit en fond ? La Gomme Audio supprime les sons parasites d'un tap. Vous prenez une photo floue d'un moment qui ne reviendra pas ? L'Assistant Photo comprend ce que vous décrivez en langage naturel et retouche l'image selon vos mots. Vous recevez un message en anglais ? La traduction s'affiche en temps réel, directement dans la conversation, sans copier-coller, sans application tierce.

Le CPU gagne 19% de performances et le GPU 24%, ce qui signifie concrètement : des animations plus fluides, des jeux plus réactifs, et une IA qui répond instantanément même quand vous jonglent entre dix applications ouvertes.