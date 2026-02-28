Le Samsung Galaxy S26 Ultra 512 Go est disponible en précommande à 1 369 € sur Amazon grâce à un coupon de 100 €, soit 300 € sous le prix officiel de 1 669 €. L'offre expire le 10 mars 2026, date de lancement officiel. Snapdragon 8 Elite Gen 5, Galaxy AI embarqué, écran Privacy Display et 200 MP : voici pourquoi ce deal mérite votre attention.
Il y a des smartphones qu'on achète et il y a des smartphones dont on se rappelle le jour de l'achat. Le Samsung Galaxy S26 Ultra appartient à la deuxième catégorie. Lancé le 24 février lors du Galaxy Unpacked, il incarne la vision de Samsung pour 2026 : une IA qui travaille en silence, un appareil photo qui comprend ce que vous voulez faire, et un écran qui protège ce que vous regardez des regards indiscrets. Jusqu'au 10 mars, Amazon propose la version 512 Go à 1 369 € grâce à un coupon de 100 € applicable directement à la commande, soit le prix de la version 256 Go du Galaxy S25 Ultra l'an dernier.
⚡ Le deal en détail :
- Produit : Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512 Go
- Prix officiel : 1 669 €
- Prix Amazon avec coupon : 1 369 €
- Économie : -300 € (coupon 100 € + offre stockage doublé valeur 200 €)
Le coupon Amazon à 100 € : comment en profiter ?
C'est la mécanique à comprendre avant tout. Le Galaxy S26 Ultra 512 Go est affiché à 1 669 € (prix officiel), mais Amazon applique un coupon de réduction de 100 € déductible au moment de la commande, ramenant le total à 1 369 €. À cela s'ajoute l'opération Samsung « deux fois plus de stockage » : vous obtenez la version 512 Go au prix de la version 256 Go, soit 200 € d'économies supplémentaires sur la valeur réelle du produit.
Attention, l'offre est valable du 25 février au 10 mars 2026 seulement, date de livraison et de sortie officielle en magasin.
Galaxy AI : l'IA qui bosse sans qu'on lui demande
C'est là que le S26 Ultra rompt vraiment avec ce qu'on connaissait. Le NPU (processeur dédié à l'IA) gagne 39% de puissance par rapport au S25 Ultra, ce qui permet à Galaxy AI de fonctionner en local, sans cloud, sans délai. Vous filmez un repas de famille avec du bruit en fond ? La Gomme Audio supprime les sons parasites d'un tap. Vous prenez une photo floue d'un moment qui ne reviendra pas ? L'Assistant Photo comprend ce que vous décrivez en langage naturel et retouche l'image selon vos mots. Vous recevez un message en anglais ? La traduction s'affiche en temps réel, directement dans la conversation, sans copier-coller, sans application tierce.
Le CPU gagne 19% de performances et le GPU 24%, ce qui signifie concrètement : des animations plus fluides, des jeux plus réactifs, et une IA qui répond instantanément même quand vous jonglent entre dix applications ouvertes.
Privacy Display : la première mondiale qui change tout
Il y a un moment dans la journée où on regarde son téléphone en public et où on se demande si son voisin de transports voit la même chose. Le Galaxy S26 Ultra est le premier smartphone au monde à intégrer un Privacy Display natif, directement dans la dalle AMOLED. Sans film de confidentialité à coller, sans accessoire à acheter : l'écran rend le contenu illisible pour quiconque ne regarde pas directement en face, à la demande, en un geste. C'est une technologie inédite dans un smartphone grand public.
200 MP et 8K : l'appareil photo qui ne laisse rien passer
Le module photo du S26 Ultra capte 47% de lumière supplémentaire sur le capteur principal 200 MP par rapport au S25 Ultra. Le téléobjectif périscopique 50 MP en zoom optique 5× gagne lui 37% de lumière. Résultat : des clichés nets de nuit sans trépied, des zooms utilisables là où les autres smartphones rendent du grain. La vidéo monte jusqu'au 8K à 30 fps, 4K à 120 fps avec HDR10+.
S26 Ultra vs S25 Ultra : ce qui change vraiment
|Critère
|Galaxy S25 Ultra
|Galaxy S26 Ultra
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|NPU (IA locale)
|Référence
|+39%
|CPU
|Référence
|+19%
|Écran Privacy
|Non
|Oui, natif
|Capteur principal
|200 MP
|200 MP,+47% lumière
|Galaxy AI
|Partiel cloud
|100% local
|Prix 512 Go officiel
|1 589 €
|1 669 € (+80 €)
|Prix précommande 512 Go
|–
|1 369 € (coupon Amazon)
Notre verdict sur cette offre de précommande Samsung
Il n'existera pas de meilleur moment pour acheter ce téléphone avant longtemps. À 1 369 €, le Galaxy S26 Ultra 512 Go est au prix de sa version d'entrée de gamme 256 Go, avec 300 € d'économies réelles sur une offre qui s'arrête le 10 mars. Le Privacy Display natif, l'IA embarquée sans cloud et le bond photo font de ce millésime l'un des rares où l'argument "attends l'an prochain" ne tient plus vraiment.
