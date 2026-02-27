La batterie externe UGREEN Nexode 45W 20 000 mAh passe à 25,99 € sur Amazon au lieu de 49,99 €, soit 48% de réduction sur un modèle lancé il y a moins de six mois. Câble USB-C tressé 45W intégré, trois ports simultanés, affichage LED en pourcentage et compatibilité MacBook Air, iPad et iPhone 17 : c'est le niveau d'équipement qu'on trouvait à 50 € il y a un an.
C'est toujours dans les pires moments qu'on réalise qu'on aurait dû en acheter une. Dans un aéroport à 6% de batterie avec le boarding dans 20 minutes. Dans un train sans prise, avec une présentation à finir. Dans un festival où la seule borne de recharge affiche une heure d'attente. La batterie externe est l'un de ces accessoires qu'on remet à plus tard jusqu'au jour où on ne peut plus se le permettre.
À 25,99 €, l'UGREEN Nexode 45W n'a plus aucune excuse pour rester dans un panier abandonné : câble intégré pleine puissance, trois ports simultanés, compatibilité MacBook Air et prix plancher absolu depuis son lancement.
L'offre Ugreen en bref :
- Produit : UGREEN Nexode 45W Batterie Externe 20 000 mAh
- Prix habituel : 49,99 €
- Prix Amazon : 25,99 €
- Réduction : -48%, prix plancher depuis le lancement
- Puissance max sortie : 45W (USB-C + câble intégré), 22,5W (USB-A)
- Ports : câble USB-C tressé intégré 17,8 cm + 1x USB-C + 1x USB-A
- Poids : 468 grammes
- Livraison : Prime disponible
Le câble oublié au fond du sac : l'UGREEN l'a intégré directement dans la batterie
On connaît tous ce moment. La batterie externe est là, chargée, prête. Le câble USB-C, lui, est resté sur le bureau. L'UGREEN Nexode 45W supprime ce scénario une fois pour toutes : son câble USB-C tressé de 17,8 cm est intégré dans le boîtier, certifié 45W pleine puissance, pas un câble symbolique à 5W comme sur la majorité des batteries avec câble intégré du marché. Il charge un Galaxy S25 Ultra à 61% en 30 minutes et un iPhone 16 à 50% en 25 minutes, sans rien transporter de plus.
Les trois ports simultanés complètent cette logique : câble USB-C intégré à 45W, port USB-C à 45W et port USB-A à 22,5W. Smartphone, tablette et écouteurs peuvent se recharger en même temps, automatiquement, sans réfléchir à quelle prise donner la priorité. La puissance se distribue seule.
20 000 mAh : assez pour survivre à n'importe quelle journée
Quatre charges d'iPhone 16. Trois charges de Galaxy S25. Une charge et demie d'iPad Air. Trente à quarante pour cent de récupérés sur un MacBook Air M3 quand la prochaine prise est encore à deux heures de train. Voilà ce que représentent concrètement les 20 000 mAh de l'UGREEN Nexode dans une journée réelle, loin des chiffres nominaux du fabricant qui comptent à 3,7V.
La capacité réelle disponible à la sortie est de 11 600 à 13 000 mAh après pertes de conversion, un chiffre à connaître avant d'acheter. C'est moins que les 20 000 mAh affichés, mais c'est encore largement suffisant pour traverser une journée entière de déplacement intensif avec plusieurs appareils sans jamais chercher une prise.
Les points forts et les limites de cette batterie externe
✅ Les points forts
- Câble tressé 45W intégré : pleine puissance, pas un câble décoratif, charge un Galaxy S25 Ultra à 61% en 30 minutes
- Trois ports simultanés avec distribution automatique de puissance, pour couvrir smartphone, tablette et écouteurs sans jongler avec les câbles
- Affichage LED en pourcentage précis : savoir qu'il reste 34% et non "deux LED allumées sur quatre" change la façon de planifier ses recharges
- Compatible MacBook Air en appoint, iPad Pro et ultraportables USB-C
- 72 Wh, autorisé en cabine avion sur tous les vols commerciaux sans restriction
❌ Les limites
- Capacité utile réelle : 11 600 à 13 000 mAh à la sortie, pas 20 000 mAh. Quatre charges d'iPhone 16, pas cinq
- Câble court à 17,8 cm : oblige à poser la batterie directement sur ou sous l'appareil rechargé
- 45W insuffisant pour les MacBook Pro hautes performances : appoint seulement sur les laptops réclamant 67W à 96W
- Pas de recharge sans fil Qi
UGREEN Nexode 45W face à la concurrence
|Critère
|UGREEN Nexode 45W
|Anker PowerCore 20K
|Baseus Blade 20K
|Prix
|25,99 €
|~45 €
|~35 €
|Puissance max
|45W
|22,5W
|65W
|Câble intégré
|Oui (45W)
|Non
|Non
|Affichage
|LED %
|LED 4 pts
|LED %
|Compatible laptop
|Oui (appoint)
|Non
|Oui
|Pass-through
|Oui
|Non
|Oui
✅ Le verdict Clubic
Il n'existe pas beaucoup de produits tech à 25,99 € qui résolvent un vrai problème quotidien aussi efficacement. La batterie externe est l'accessoire que tout le monde devrait avoir dans son sac depuis des années, et le prix a longtemps été le dernier obstacle. À 25,99 €, cet obstacle disparaît. Les concessions restent réelles : capacité utile inférieure aux 20 000 mAh affichés, câble court et puissance insuffisante pour les laptops hautes performances. Mais pour les voyageurs, les étudiants et tous ceux qui ont déjà paniqué devant un téléphone à 3% de batterie loin d'une prise, cette offre mérite clairement le label bon plan.
FAQ Ugreen pour tout savoir sur cette batterie externe
La batterie est-elle autorisée en cabine avion ?
Oui, 72 Wh, sous les 100 Wh réglementaires. Autorisée sur tous les vols commerciaux en bagage à main.
Le câble intégré charge-t-il vraiment à 45W ?
Oui, certifié 45W pleine puissance. Charge un Galaxy S25 Ultra à 61% en 30 minutes.
Combien de fois peut-on recharger un iPhone 16 ?
4 charges complètes en conditions réelles, après pertes de conversion (capacité utile réelle : 11 600 à 13 000 mAh).
Peut-on se recharger et recharger un appareil en même temps ?
Oui, le pass-through est supporté : recharge et alimentation simultanées.
La garantie UGREEN est-elle sérieuse ?
UGREEN est une marque établie depuis plus de 10 ans, avec un SAV disponible en France et 2 ans de garantie constructeur.
