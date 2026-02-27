C'est toujours dans les pires moments qu'on réalise qu'on aurait dû en acheter une. Dans un aéroport à 6% de batterie avec le boarding dans 20 minutes. Dans un train sans prise, avec une présentation à finir. Dans un festival où la seule borne de recharge affiche une heure d'attente. La batterie externe est l'un de ces accessoires qu'on remet à plus tard jusqu'au jour où on ne peut plus se le permettre.

À 25,99 €, l'UGREEN Nexode 45W n'a plus aucune excuse pour rester dans un panier abandonné : câble intégré pleine puissance, trois ports simultanés, compatibilité MacBook Air et prix plancher absolu depuis son lancement.