Ce KTC M27T6 se positionne comme un écran PC 27 pouces QHD pensé avant tout pour le jeu, avec une dalle VA Mini‑LED, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et une prise en charge HDR1400, le tout à un tarif agressif via AliExpress. À un peu plus de 220€, on parle d’un produit qui promet des noirs profonds, un pic de luminosité très élevé et une excellente fluidité pour les FPS ou les jeux compétitifs.

Ce bon plan a donc du sens pour les joueurs PC qui veulent un vrai saut qualitatif en HDR sans passer sur du 4K beaucoup plus coûteux, mais aussi pour ceux qui alternent entre gaming et contenus vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus ou vérifier le tarif en temps réel, vous pouvez retrouver cet écran KTC M27T6 sur AliExpress à environ 220 € via le lien de l’offre.