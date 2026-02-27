NiPoGi propose trois mini PC en réduction sur Amazon jusqu'au 8 mars 2026. Du modèle entrée de gamme sous AMD Ryzen au G1 orienté usage intensif avec son Core Ultra 9, chacun cible un profil d'utilisateur précis. Les codes promo permettent d'économiser entre 9 et 12 % sur le prix affiché.
Le marché des mini PC continue de s'élargir, et NiPoGi fait partie des marques qui ont su trouver leur place dans ce segment en proposant des machines compactes à des tarifs accessibles. À l'occasion d'une opération promotionnelle sur Amazon, trois modèles de la gamme bénéficient de codes de réduction valables jusqu'au 8 mars 2026 à 23h59. Le G1 sous Intel Core Ultra 9 185H, le CK10 sous Intel Core i5 12600H et l'AM06 Pro sous AMD Ryzen 5 7430U couvrent des niveaux de besoins bien distincts, de la bureautique courante jusqu'aux usages plus exigeants en multitâche et en productivité. Avant de choisir, encore faut-il savoir lequel correspond réellement à vos usages.
Les 3 mini PC NiPoGi à saisir chez Amazon
- Le NiPoGi Gust G1 Mini Gaming à 818,99 € avec le code KSNG9VLA
- Le NiPoGi CK10 à 399,61 € avec le code 4DJFJ8B6
- Le NiPoGi AM06 Pro à 360,79 € avec le code X69LO22A
NIPOGI G1 : un mini PC sous Core Ultra 9 pour les usages intensifs
Le NiPoGi G1 est le modèle le plus ambitieux de cette sélection. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 9 185H, une puce de génération Meteor Lake aux 16 cœurs et 22 threads, cadencée jusqu'à 5,1 GHz. Ce type de processeur s'adresse à des profils qui sollicitent régulièrement leur machine sur des tâches lourdes : compilation de code, montage vidéo en 1080p ou 4K, multitâche intensif avec de nombreuses applications ouvertes simultanément.
Affiché à 899,99 €, il passe à 818,99 € avec le code KSNG9VLA, soit une remise de 9 %.
La configuration embarque 16 Go de RAM en dual channel et un SSD de 1 To, ce qui assure un démarrage rapide et un stockage confortable sans avoir à jongler entre les fichiers ou recourir immédiatement à un disque externe.
Son format compact n'empêche pas une connectique soignée, avec notamment la possibilité de brancher plusieurs moniteurs, un point utile pour les profils qui travaillent en multi-écrans. La RAM est extensible, ce qui laisse de la marge si vos besoins évoluent dans le temps. Il convient en revanche de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée : les jeux récents et exigeants en rendu 3D ne sont pas le terrain de jeu de cette machine.
NIPOGI CK10 : le Core i5 12600H pour un bon équilibre performances et budget
Le NiPoGi CK10 mise sur un Intel Core i5 12600H, une puce de 12e génération (Alder Lake) aux 12 cœurs et 16 threads. Ce processeur mobile offre un niveau de réactivité appréciable pour le télétravail, la bureautique avancée, la navigation intensive ou les logiciels de productivité courants. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, la configuration tient la route pour un usage quotidien sans compromis notable sur la fluidité.
Son prix habituel est de 449,99 €. Avec le code 4DJFJ8B6, il descend à 399,61 €, soit 11 % de réduction.
Ce modèle se positionne dans un segment intermédiaire où l'on attend à la fois de la puissance pour des tâches variées et un format qui évite d'encombrer le bureau. Le CK10 répond à ces deux critères. Comme pour l'ensemble de la gamme, il faudra passer son chemin si l'usage principal est le jeu vidéo gourmand ou le rendu graphique lourd, mais pour tout ce qui relève du travail, de la création légère ou de la gestion documentaire, il s'en sort sans difficulté.
NIPOGI AM06 Pro : le Ryzen 5 7430U pour la bureautique au quotidien
L'AM06 Pro s'appuie sur un AMD Ryzen 5 7430U, une puce de la série 7000 en architecture Zen 3 Refresh. Six cœurs, douze threads et une fréquence boostée jusqu'à 4,3 GHz : cette configuration convient à une utilisation orientée bureautique, navigation multi-onglets, visioconférence et streaming 4K. Les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go constituent une base solide pour un usage domestique ou professionnel courant, sans que la machine devienne un frein à la productivité.
Proposé à 409,99 € à l'origine, l'AM06 Pro tombe à 360,79 € avec le code X69LO22A, soit 12 % de réduction
L'un des atouts du Ryzen 5 7430U réside dans son efficacité énergétique, ce qui se traduit en pratique par une consommation raisonnée et une chauffe maîtrisée, deux qualités appréciables sur un mini PC qui tourne plusieurs heures par jour. Comme pour les autres modèles NiPoGi, l'absence de carte graphique dédiée en fait une machine à réserver aux usages sans rendu 3D intensif, mais pour tout le reste, le rapport entre le niveau de performance et le prix demandé reste cohérent.