Le NiPoGi G1 est le modèle le plus ambitieux de cette sélection. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 9 185H, une puce de génération Meteor Lake aux 16 cœurs et 22 threads, cadencée jusqu'à 5,1 GHz. Ce type de processeur s'adresse à des profils qui sollicitent régulièrement leur machine sur des tâches lourdes : compilation de code, montage vidéo en 1080p ou 4K, multitâche intensif avec de nombreuses applications ouvertes simultanément.

Affiché à 899,99 €, il passe à 818,99 € avec le code KSNG9VLA, soit une remise de 9 %.