Le Pixel 9a partage exactement la même puce Tensor G4 gravée en 4 nm que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro, les deux fers de lance de la gamme Google vendus respectivement à 799 € et 1 099 €. Ce SoC huit cœurs (1x Cortex-X4 à 3,1 GHz + 3x Cortex-A720 à 2,6 GHz + 4x Cortex-A520 à 1,9 GHz) assure des performances 33% supérieures à celles du Pixel 8a sur les tâches complexes, avec une gestion thermique remarquable : tiède après 30 minutes de jeu intensif, selon les tests indépendants.

Ce qui rend le Tensor G4 unique dans cette gamme de prix, c'est son traitement IA natif : Magic Eraser, Photo Unblur, Best Take, Real Tone et Gemini Live sont tous disponibles directement dans l'appareil, sans abonnement supplémentaire. La reconnaissance de scène, le mode Nuit et l'HDR+ du Pixel 9a produisent des résultats que les comparatifs DxOMark et Labo Fnac placent systématiquement au-dessus des Samsung Galaxy A55 et iPhone SE 3 sur le traitement des basses lumières.