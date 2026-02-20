Le Poco X7 excelle en gaming et multitâche grâce à son MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm, 2,5 GHz), couplé à 12 Go RAM LPDDR4X/5 et 512 Go UFS 2.2, idéal pour les gamers occasionnels ou power users jonglant entre apps et vidéos.

Son écran AMOLED courbé 6,67 pouces 1,5K (2712x1220, 120 Hz, 446 ppi, HDR) livre couleurs vives et fluidité exemplaire, parfait pour streaming ou navigation immersive. Dans notre test, il impressionne par sa gestion thermique et sa réactivité, malgré l’absence d’IA native, avec HyperOS sur Android 14 (3 ans de MAJ promises).