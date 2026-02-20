Les promos AliExpress du Nouvel An chinois font plonger les smartphones milieu de gamme, comme ce Poco X7 5G à 199,85 € (au lieu de 247,02 €) avec le code CNYFR20.
Le Poco X7 se positionne comme un Android performant sous les 200€, avec 12 Go de RAM et 512 Go pour le multitâche et le stockage généreux. Lancé à 349 € en version globale, cette offre AliExpress cible les chasseurs de bons plans exigeants en gaming et autonomie, découvrez le Poco X7 5G à 199,85 € sur AliExpress.
Promo flash sur un rapport puissance/prix imbattable
Cette réduction de 19% arrive en pleine opération CNY sur AliExpress, où les stocks de cette version globale (compatible Europe avec bandes 5G FR) fondent vite. À ce tarif, son processeur Dimensity 7300-Ultra et sa batterie 5110 mAh offrent une valeur rare pour les budgets modestes face à l’inflation tech. L’intérêt réside dans sa polyvalence quotidienne, loin des concessions habituelles sous 250 €.
Performances et écran pour tous les jours
Le Poco X7 excelle en gaming et multitâche grâce à son MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm, 2,5 GHz), couplé à 12 Go RAM LPDDR4X/5 et 512 Go UFS 2.2, idéal pour les gamers occasionnels ou power users jonglant entre apps et vidéos.
Son écran AMOLED courbé 6,67 pouces 1,5K (2712x1220, 120 Hz, 446 ppi, HDR) livre couleurs vives et fluidité exemplaire, parfait pour streaming ou navigation immersive. Dans notre test, il impressionne par sa gestion thermique et sa réactivité, malgré l’absence d’IA native, avec HyperOS sur Android 14 (3 ans de MAJ promises).
Face aux concurrents milieu de gamme
Ce Poco X7 cartonne face au Galaxy A16 5G ou Nothing Phone (2a) par son IP68, Gorilla Glass Victus 2 et stockage massif, mais pêche en photo polyvalente (ultra grand-angle 8 Mpx faible). Il domine en perf/prix, sans égaler les premium en vidéo 4K fluide ou audio stéréo sans distorsion max.
Forces et limites au banc d’essai
Immergez-vous dans son usage réel : fluidité gaming (Genshin à 60 fps moyen), autonomie 10h+ écran allumé en mixte, et recharge 45W en 52 min font de lui un allié fiable pour nomades connectés.
✅ Les points forts
- Performances solides (AnTuTu ~700 000) pour jeux et multitâche sans chauffe excessive, rare à ce prix.
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux et précis, avec couleurs justes après réglage, pour un visionnage premium.
- Autonomie endurante (5110 mAh, ~1,5 jour mixte) et IP68 pour usages outdoor sans crainte.
- Stockage 512 Go + NFC/5G globaux, avec chargeur 45W fourni et design cuir vegan gripant.
❌ Les points faibles
- Interface HyperOS polluée de pubs et bloatwares, malgré une désinstallation aisée.
- Photo secondaire décevante (ultra grand-angle bruité, macro gadget), principal correct mais timide de nuit.
- Absence d’IA actuelle et prise Jack, plus empreinte digitale un peu basse.
- Film protecteur réfléchissant en extérieur, et pas de charge sans fil.
✅ Verdict de la rédaction :
À 199,85 €, le Poco X7 12/512 Go séduit les gamers budget et utilisateurs intensifs voulant écran top, perf et endurance sans fioritures. Évitez si photo créative ou interface épurée prime. À ce tarif promo, c’est le moment d’équiper votre quotidien 5G sans regret : vérifiez la compatibilité bandes FR et sautez sur l’offre !
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète