Ce dernier week-end de février marque une transition vers le printemps, avec des journées plus douces et des envies de renouveau high-tech. Amazon en profite pour lancer 20 promotions majeures sur smartphones, accessoires, audio, maison connectée et bien plus.
Alors que le mois de mars s’apprête à démarrer, Amazon multiplie les bonnes affaires pour équiper votre quotidien à moindre coût. Cette sélection couvre aussi bien les produits premium comme le Galaxy S26 Ultra que des essentiels à petit prix, tels qu’une ampoule connectée Tapo ou une batterie Ugreen.
De la domotique au gaming, en passant par le multimédia et les objets connectés, chaque catégorie profite de réductions intéressantes, souvent parmi les plus stables du moment. Voici notre repérage des 20 offres les plus pertinentes à découvrir dès aujourd’hui.
Top 20 bons plans Amazon pour ce week-end
📱 Smartphones
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 469 € au lieu de 1 669 €
- Samsung Galaxy S26 512 Go à 999 € au lieu de 1 199 €
- Pack Google Pixel 9 + Buds A + chargeur à 564,99 € au lieu de 613 €
VPN et autres services….
⌚ Montres connectées
- Apple Watch Série 11 46 mm à 409 € au lieu de 479 €
- Xiaomi Redmi Watch 5 Active à 29,99 € au lieu de 39,99 €
💻 Informatique & écrans
- PC portable Lenovo Ideapad Slim 5 OLED à 699,99 € au lieu de 1 099 €
- Écran gaming incurvé Philips à 261,99 € au lieu de 269,99 €
- Écran portable Yoduo 15 pouces Full HD USB-C à 67,68 € au lieu de 74,99 €
- Tablette Gemini AI Android 15 à 99,99 € au lieu de 329,99 €
Forfaits mobiles et Box Fibre/ADSL
🔊 Audio
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex 2 à 132,29 € au lieu de 179,95 €
⌨️ Périphériques & accessoires bureautiques
- Clavier Logitech MX Keys à 78,05 € au lieu de 119,99 €
- Batterie externe Ugreen Nexode 55W 10 000 mAh à 49,99 € au lieu de 69,99 €
- Chargeur Anker USB-C pour iPad à 13,99 € au lieu de 17,99 €
- 4 traceurs FineTrack Ugreen à 29,99 € au lieu de 42,99 €
Antivirus pour Windows 11 et MacOS
🏠 Maison connectée & sécurité
- Aspirateur robot Roborock Q10S5 à 189,97 € au lieu de 289,99 €
- Aspirateur robot laveur Lefant M3 Max à 349,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Lot de 2 caméras Blink Mini à 24,99 € au lieu de 49,99 €
- Ampoule connectée multicolore Tapo à 7,99 € au lieu de 12,90 €
🛁 Bien-être & cuisine
- Tondeuse Philips Multigroom Série 3000 à 29,99 € au lieu de 49,99 €
- Airfryer Russell Hobbs 8,5 L à 69,99 € au lieu de 109,99 €
Quels produits choisir pour bien commencer mars ?
Le week-end est idéal pour revoir son équipement tech avant le début du printemps. Cette sélection Amazon regroupe des produits utiles, performants ou design, selon vos envies du moment.
- Samsung Galaxy S26 Ultra : le nouveau fleuron Android pour les passionnés de photo et de productivité.
- Apple Watch Série 11 : parfaite pour suivre sa santé et son activité physique sans compromis.
- Roborock Q10S5 : un aspirateur robot fiable pour garder votre intérieur impeccable sans effort.
- Bose SoundLink Flex : un compagnon nomade à la fois robuste et agréable à écouter.
- Logitech MX Keys : idéal pour travailler confortablement sur PC, Mac ou tablette.
Ce week-end, on fait le point sur son équipement tech
Avec le printemps qui arrivera dans quelques jours, c’est le bon moment pour revoir ses essentiels. Smartphone vieillissant, aspirateur qui fatigue, enceinte qui grésille… Cette sélection couvre les remplacements les plus courants. Les remises sont réelles, les produits bien notés, et les livraisons rapides.
Par profil, voici ce qu’on conseille :
Pas besoin de tout lire pour trouver ce qui vous correspond. Quelques repères utiles selon vos besoins du moment :
Vous cherchez un nouveau smartphone haut de gamme :
le Galaxy S26 Ultra ou le S26 standard selon votre budget.
Vous voulez automatiser l’entretien de votre maison :
le Roborock ou le Lefant selon la superficie. Vous avez besoin d’un setup bureau plus confortable : le Lenovo OLED, le MX Keys et l’écran Philips forment un trio solide.
Vous êtes à la recherche d’un cadeau utile sous 50 € :
la Blink Mini, la Tapo ou la Xiaomi Watch cochent toutes les cases.