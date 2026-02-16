On vous l'annonçait ce lundi 16 février : le MacBook low-cost est sur les rails, et cet évènement pourrait bien servir de rampe de lancement. Apple aurait dans sa besace un MacBook à prix cassé (on parle d'un tarif de base de 700 dollars), avec un processeur A18 Pro en lieu et place des traditionnelles puces M4 ou M5. La puce de l'iPhone suffirait à un usage bureautique ou à de la navigation web, pour les étudiants et le grand public. L'ordinateur pourrait également être décliné en plusieurs coloris affirmés qui redonneraient un peu de pep's à la gamme MacBook, tristounette depuis plusieurs années.

Le keynote pourrait voir aussi l'iPhone 17e. Le successeur de l'iPhone 16e pourrait être présenté, avec quelques améliorations à l'intérieur (changement de processeur, remplacement de l'encoche par la Dynamic Island, caméra avant 18 mégapixels, MagSafe) à un prix toujours plus doux que la gamme iPhone 17 sortie à la rentrée 2025.

Enfin Apple pourrait aussi profiter de l'évènement pour officialiser les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, un nouvel écran Studio Display et l'iPad Air M4 qui prendrait la succession du modèle M3 sorti il y a tout juste un an.

Dernière chose et pas des moindres : la marque américaine pourrait enfin donner un aperçu du prochain Siri, à l'aune du lancement de la première bêta d'iOS 26.4. Puisqu'Apple parle d' «expérience », un test grandeur nature du nouvel assistant, motorisé par Google Gemini, s'inscrirait parfaitement dans ce type d'évènement.

On vous retrouve donc le mercredi 4 mars à partir de 15H, heure française, pour suivre en direct les annonces