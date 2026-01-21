Grâce aux modèles Gemini, Siri devrait d’abord progresser sur un terrain où il était largement distancé : la conversation. L’assistant serait capable de fournir des réponses plus naturelles, mieux structurées et surtout plus fiables sur des sujets de culture générale ou d’actualité. L’objectif est aussi de mieux gérer les situations ambiguës. Plutôt que d’échouer lorsqu’une requête est mal formulée, Siri pourra demander des précisions ou proposer une reformulation, rendant l’échange plus fluide.

Siri devrait être aussi plus émotionnel, et adapter le ton de sa réponse à votre demande. Si vous lui indiquez que vous êtes triste, ou que vous vous sentez perdus, l'assistant pourra faire preuve d'empathie pour vous accompagner. Un point qui posera aussi la questions des limites imposées par Apple sur certains sujets sensibles pour éviter tout débordement de l'IA et les conséquences sur la santé mentale.

Autre évolution notable : la capacité à générer des contenus simples à la demande. Siri pourra par exemple créer une note dans Apple Notes à partir d’un sujet précis ou organiser des informations de manière structurée. Des tâches personnelles plus complexes, comme la réservation d’un voyage, feraient également partie des nouveaux usages envisagés.