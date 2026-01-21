Avec l'arrivée prochaine du nouveau Siri, motorisé par le modèle de langage Gemini de Google, Apple va apporter de nouvelles fonctions à son assistant, qui va désormais répondre de manière bien plus intelligente.
La rumeur était insistente depuis plusieurs mois, et désormais une réalité. Dans un communiqué, Google et Apple ont indiqué que c'est bien Gemini qui servira de base au nouveau Siri et plus largement aux prochaines fonctions d'intelligence artificielle de la Pomme. Apple, en retard sur l'IA par rapport à ses concurrent, préfère utiliser un modèle de langage concurrent afin de ne plus perdre de temps. S'il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir ce nouveau Siri, annoncé il y a presque un an et demi, de nouvelles informations nous parviennent aujourd'hui et nous donnent un avant-goût des fonctions qui équiperont l'iPhone dans un futur proche.
Gemini va doper Siri avec ces nouvelles fonctions
Grâce aux modèles Gemini, Siri devrait d’abord progresser sur un terrain où il était largement distancé : la conversation. L’assistant serait capable de fournir des réponses plus naturelles, mieux structurées et surtout plus fiables sur des sujets de culture générale ou d’actualité. L’objectif est aussi de mieux gérer les situations ambiguës. Plutôt que d’échouer lorsqu’une requête est mal formulée, Siri pourra demander des précisions ou proposer une reformulation, rendant l’échange plus fluide.
Siri devrait être aussi plus émotionnel, et adapter le ton de sa réponse à votre demande. Si vous lui indiquez que vous êtes triste, ou que vous vous sentez perdus, l'assistant pourra faire preuve d'empathie pour vous accompagner. Un point qui posera aussi la questions des limites imposées par Apple sur certains sujets sensibles pour éviter tout débordement de l'IA et les conséquences sur la santé mentale.
Autre évolution notable : la capacité à générer des contenus simples à la demande. Siri pourra par exemple créer une note dans Apple Notes à partir d’un sujet précis ou organiser des informations de manière structurée. Des tâches personnelles plus complexes, comme la réservation d’un voyage, feraient également partie des nouveaux usages envisagés.
Apple en garde sous le pied pour iOS 27 avec une capacité attendue depuis des mois
Toutes ces fonctions devraient arriver rapidement avec iOS 26.4, qui devrait logiquement être disponible au printemps 2026. Toutefois, Apple ne va pas se reposer sur ses lauriers et présenterait rapidement d'autres fonctions qui arriveraient avec iOS 27 en septembre 2026 (et quelques semaines avant pour tous les utilisateurs inscrits au cycle de bêta-test).
Parmi ces fonctions, la possibilité de se rappeler des conversations passées. Siri disposerait d'une mémoire, qui lui permettrait de se souvenir de vos demandes antérieures afin d'obtenir une conversation plus fluide. Vous lui avez demandé des conseils pour organiser un voyage à Barcelone le mois dernier ? Pas besoin de recontectualiser, Siri s'en souviendra et reprendra la fil de la discussion.
Enfin, Siri pourra aller piocher dans différentes apps pour proposer des réponses plus personnalisées. C'est une capacité montrée par Apple à la WWDC 2024, il y a donc deux ans, et qui permettra par exemple de suggérer l'itinéraire vers un restaurant tout en tenant compte du retard d'un train ou d'un avion. Siri pourra aller consulter le web et vos propres apps pour croiser les données et mettre à jour des RDV.
De belles promesses donc pour revitaliser un assistant aujourd'hui totalement dépassé par Gemini ou encore ChatGPT. La bêta d'iOS 26.4 devrait arriver incessement sous peu et nous donner un aperçu du futur de Siri sur l'iPhone.