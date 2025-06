Apple a réussi sa WWDC 2025. Depuis sa présentation, tout le monde ne parle plus que d'iOS 26 et de son nouveau design Liquid Glass. On ne compte plus les articles et vidéos revenant dans le menu sur les choix graphiques opérés par Apple, et les commentaires souvent bien tranchés sur la question. À la rédaction aussi, les avis s'affrontent et nous nous laissons quelques semaines de réflexion avant de livrer notre verdict. Ce nouveau design a aussi permis à Apple d'éviter le sujet qui fâche, à savoir le retard d'un an pris par les équipes en charge du nouveau Siri. Prévu pour iOS 18, le nouvel assistant vocal se fait attendre et a mené à une grosse réorganisation en interne pour délivrer le service et rattraper le retard pris sur ChatGPT ou Google Gemini.