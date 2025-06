Trouver un jeu vidéo sur iOS ou ses amis pour les rejoindre n'a jamais été une partie de plaisir. Apple en a conscience et propose l'application Jeux. Cette dernière se présente comme un hub qui regroupe les meilleurs titres présents sur l'App Store et Apple Arcade, mais aussi les évènements actuellement en cours et sa liste d'amis. C'est plus clair comme ça.