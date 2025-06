Vous le savez sans doute, le design des interfaces d'Apple sera le gros morceau de cette WWDC 2025. Le constructeur devrait ainsi présenter le concept de « Liquid Glass », le nouveau code esthétique qui se déploiera à travers iOS 26, mais aussi macOS 26, watchOS 26 et tous les autres systèmes d'exploitation.

L'usage du verre dépoli permettra à Apple de proposer de nouveaux éléments d'interface, qui répondent davantage au contenu à l'écran, avec des effets de transparence, ainsi que de nouvelles animations. Les éléments de design en verre pourraient s'étirer s'étendre de manière naturelle (d'où le nom de verre liquide) en fonction des actions de l'utilisateur.

D’après les sources proches du développement, ce changement ne se limiterait pas à des effets visuels. Il s’accompagnerait également d’une réflexion sur l’interaction, avec des transitions plus organiques, des reflets plus subtils, et une meilleure gestion de la lumière et de la profondeur. Apple chercherait ainsi à moderniser l’expérience utilisateur tout en conservant les principes de lisibilité et de hiérarchie visuelle qui caractérisent iOS depuis ses débuts.