L'interface se caractériserait par un style plus arrondi et une apparence brillante, presque translucide. Les éléments semblent « surgir de l'écran », créant un effet de profondeur inédit sur iOS. Le clavier, notamment, donnerait l'impression de « flotter » au-dessus de l'interface. Cette nouvelle direction esthétique rappelle ce qu'Apple a déjà mis en place dans ses récentes applications Sports et Invites, suggérant une transition progressive vers ce nouveau langage visuel.