En passant de l'un à l'autre, différentes options et commandes vont s'afficher. En photo, il sera possible de régler l'ouverture du capteur pour jouer sur la profondeur de champ et appliquer un flou d'arrière-plan pour les portraits. On accède aussi rapidement au mode Spatial, panoramique ou aux styles applicables aux clichés.

En vidéo, on retrouve les modes Slow-motion, Timelapse, Action et Pose longue. A priori, il ne devrait pas être possible de changer les raccourcis pour afficher d'autres options de son choix dans cet espace.

En haut de l'écran, l'utilisateur accède à des commandes additionnelles, dont la définition vidéo, la fréquence d'images, le flash, ou encore les Live Photos.