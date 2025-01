iOS 19 : voilà ce que nous savons pour l'instant

Nous voici déjà en 2025 et dans quelques mois seulement, Apple tiendra logiquement sa WWDC pour présenter iOS 19. Et, malgré ce goût d'inachevé chez nous - et en Chine - déjà quelques informations circulent sur la Toile.

Selon le blog spécialisé iPhoneSoft, l'ensemble des iPhone compatibles avec iOS 18 devraient également pouvoir recevoir iOS 19. Les fonctionnalités avancées, nécessitant davantage de ressources matérielles, ne devraient toutefois pas être disponibles sur l'ensemble des terminaux. À l'heure actuelle, l'IA d'Apple introduite avec iOS 18 n'est activée qu'à partir de l'iPhone 15 Pro. Les modèles suivants devraient tout de même pouvoir recevoir iOS 19 :

iPhone XR ;

iPhone XS et iPhone XS Max ;

iPhone 11 ;

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ;

iPhone 12 et iPhone 12 mini ;

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ;

iPhone 13 et iPhone 13 mini ;

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ;

iPhone 14 et iPhone 14 Plus ;

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ;

iPhone 15 et iPhone 15 Plus ;

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ;

iPhone 16 et iPhone 16 Plus ;

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ;

iPhone SE (2nd génération) ;

iPhone SE (3e génération).

Si Apple n'a pas encore fini de déployer son intelligence artificielle, la firme de Cupertino travaillerait sur un modèle de langage interne baptisé LLM Siri. Ce dernier permettrait de développer une version plus avancée de son assistant. Selon Bloomberg, il s'agirait pour Apple de rivaliser frontalement avec ChatGPT et Google Gemini en proposant des interactions plus avancées pour l'utilisateur ainsi qu'une meilleure compréhension des requêtes.

Un nouveau Siri ? Voilà déjà un moment qu'on en entend parler. L'un des avantages majeurs qu'Apple devra mettre en place reste la manière dont cet assistant pourra interagir avec les autres applications installées sur le smartphone ou sur le Mac. En comparaison, il est impossible aujourd'hui de demander à ChatGPT d'envoyer un message ou de lire une liste musicale. Cette nouvelle version de Siri devrait être annoncée en juin prochain, mais ne verrait pas le jour avant... le printemps 2026...

À l'heure actuelle, en France, les prémices de l'Apple Intelligence ne feraient leur apparition qu'au printemps prochain avec iOS 18.4 en proposant des outils syntaxiques au sein de Mail ou de Notes.

Il semblerait que dans un premier temps iOS 19 se contente donc de rattraper le retard pris avec iOS 18. Les nouveautés d'iOS 19 planifiées par les développeurs s'en trouveraient, elles aussi, décalées sur les versions ultérieures (iOS 19.1, iOS 19.2, iOS 19.3, et iOS 19.4)…