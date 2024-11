Pourquoi Apple se presse-t-il, alors que le géant américain a plutôt montré qu'il aimait prendre son temps ? Il est possible ici qu'Apple souhaite accompagner la commercialisation de l'iPhone 16, en vente depuis plus d'un mois, et dont l'ensemble des modèles sont compatibles avec Apple Intelligence. Garnir l'offre d'outils d'Apple Intelligence permettrait de rendre l'iPhone 16 plus sexy, et ce, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année.

Après iOS 18.2, la prochaine mise à jour importante pour Apple Intelligence serait iOS 18.4, programmée pour le mois d'avril prochain, et qui, en plus du déploiement en Europe, permettrait à Siri « de puiser dans les données des personnes et de répondre à leurs questions sur la base des informations affichées sur leur écran. » À noter que la Chine semble elle encore loin de pouvoir accéder à Apple intelligence, et pourrait devoir attendre jusqu'à iOS 19.