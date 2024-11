On ne le dira jamais : Apple est en retard sur le sujet de l'intelligence artificielle. Presque deux ans après le séisme provoqué par la sortie de ChatGPT d'OpenAI, le constructeur américain déploie les premiers outils d'Apple Intelligence, et seulement sur les iPhone, iPad et Mac les plus récents. Entre temps, ChatGPT et Gemini de Google se sont rapidement enrichis de nouvelles capacités, avec des assistants vocaux qui permettent d'entretenir des discussions naturelles, ou des réponses plus précises et intégrées dans le cas de Google et de Microsoft avec son Copilot à une panoplie de services en ligne. Apple doit donc mener un sprint pour rattraper ses concurrents, et cela devrait se ressentir sur le développement d'iOS 19.