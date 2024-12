La première victime de cet important retard est sans aucun doute Siri. L'assistant vocal de l'iPhone doit prendre une toute nouvelle dimension avec iOS 19, et venir concurrencer Gemini Live ou ChatGPT. Siri tournera avec un tout nouveau modèle de langage naturel, et devrait répondre de manière naturelle aux questions des utilisateurs, avec une conversation plus fluide.

Attendu avec iOS 19 en septembre 2025, le nouveau Siri ne pourrait faire son apparition qu'au printemps 2026, avec la mise à jour iOS 19.4. Apple aurait ainsi près de deux ans de retard sur ses principaux rivaux, qui profiteront sans aucun doute de ce délai pour améliorer leur technologie mois après mois.

Siri sera néanmoins plus intelligent avec iOS 18.4, dont le lancement est prévu en avril 2025. L'assistant vocal pourra ainsi analyser plus finement le contenu de l'iPhone et les données enregistrées, et proposera de réaliser des actions à travers les différentes applications de manière automatique. Pour nous autres européens, il faudra attendre cette date pour profiter d'Apple Intelligence en français.