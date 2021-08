iOS 15 supprime automatiquement les reflets lumineux sur les photos de l'iPhone

« J’ai remarqué quelque chose dont je n’avais jamais entendu parler, raconte l’utilisateur. Alors que j’étais à l’extérieur, j’ai pris cette photo et me suis dit qu’elle était ruinée/qu’elle nécessitait des retouches à cause du reflet lumineux. Mais quand je suis rentré chez moi, le reflet avait automatiquement disparu de la photo, alors qu’il était toujours présent dans la version “live photo”, ce qui veut dire que le traitement automatique de l’image est devenu suffisamment intelligent pour gommer les lens flares désormais ! »

Outre cette (petite) nouveauté, iOS 15 doit également introduire une refonte des notifications, un mode « Focus » permettant de filtrer l’accès aux applications pendant une certaine période, ou encore de nouvelles mesures consacrées à la confidentialité des données. Sa sortie est prévue pour l’automne, et tous les iPhone bénéficiant à l’heure actuelle d’iOS 14 pourront profiter de cette nouvelle version.