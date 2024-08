Vous le savez, l'officialisation de l'iPhone 16 sera aussi marquée par l'introduction des fonctionnalités Apple Intelligence. Bien qu'il faudra patienter plusieurs semaines après leur lancement pour les voir débarquer, celles-ci se dévoilent progressivement au détour de mises à jour au sein des versions bêta d'iOS 18. Comme indiqué un peu plus haut, la dernière en date, publiée le 28 août dernier, introduit la fonction Clean Up dans l'application Photos de l'iPhone.

Comme son nom l'indique, celle-ci vous permettra de nettoyer vos clichés en supprimant d'un simple geste les objets ou les personnes que vous ne souhaitez plus voir. Pour ce faire, il suffira de se rendre sur la photo de votre choix et de sélectionner la nouvelle icône en forme de gomme dans la barre d'outils de l'application Photos. Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous, une étiquette signalera que l'image a été modifiée avec Clean Up.