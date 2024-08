Dans un rapport publié hier par Bloomberg, on y apprend qu'Apple a remercié environ cent personnes provenant du département des services numériques. D'après les informations glanées par le journaliste Mark Gurman, la majorité des personnes licenciées œuvraient au sein des équipes Apple Books et Apple News. Certaines d'entre elles siégeaient même au poste d'ingénieur. Cela ne remettrait toutefois pas en cause l'avenir de ces applications, qui devraient continuer de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et mises à jour.