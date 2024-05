Qui est John Ternus, le potentiel futur patron d'Apple ?

À 63 ans, Tim Cook fait partie des plus vieux PDG de la Silicon Valley. Le patron d’Apple évolue en effet dans un milieu où la jeunesse est habituellement de mise, gage supposé d’une capacité à suivre les changements d’une industrie en révolution constante. La question de sa succession se fait donc de plus en plus pressante ces dernières années, tant chez les actionnaires de la forme qu’au sein même de l’entreprise. Et dernièrement, un nom semble émerger de l’écume : celui de John Ternus.