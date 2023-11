Le patron d’Apple Tim Cook évoque un plan de succession « très détaillé » pour le remplacer le jour venu

Après 25 ans passés chez Apple, dont 12 ans en tant que P.-D.G., Tim Cook, 63 ans, pense-t-il à la retraite ? Pas du tout semble-t-il. Lors d’un entretien avec la chanteuse Dua Lipa pour le podcast BBC Sounds, le grand patron qui a succédé à Steve Jobs en 2011 a assuré que son enthousiasme à diriger l’une des entreprises les plus profitables de tous les temps était intact. « Je ne peux pas envisager ma vie sans être là (chez Apple, NDLR), et je serai donc là pendant un certain temps », a-t-il dit.