Phil Schiller se retire de son poste après 23 ans de règne sur le marketing chez Apple

« C’est un rêve devenu réalité pour moi de travailler chez Apple, sur tant

de produits que j’aime, avec tous ces grands amis, Steve, Tim et bien d’autres. J’ai commencé chez Apple à l’âge de 27 ans, et cette année j’ai eu 60 ans et il est temps de planifier des changements dans ma vie. Je continuerai de travailler ici tant qu’ils me garderont, mais je veux aussi consacrer du temps dans les années à venir pour ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent à cœur », a-t-il déclaré au sujet de ces changements dans la direction d'Apple.