Marc Levoy, ex-expert de la photo chez Google, rejoint Adobe

Dans un communiqué adressé à Engadget, Adobe en dit plus sur le rôle qu'occupera l'ingénieur au sein de ses équipes. On apprend notamment que Levoy sera « le fer de lance d'initiatives technologiques à l'échelle de l'entreprise, axées sur la photographie numérique et les produits émergents centrés sur le concept d'une application photo universelle ».

On ignore encore ce qu'Adobe a derrière la tête avec ce concept d'application photo universelle, mais l'on peut très facilement imaginer le lancement d'ici quelques mois (ou quelques années) d'une application universelle, téléchargeable directement sur l'AppStore et le Google Play Store, capable de tirer le meilleur parti des capteurs photo de n'importe quel smartphone.

Comme le note The Verge, Adobe propose déjà une fonction caméra sur deux de ses applications existantes : Photoshop camera et Lightroom. Dans un premier temps, Marc Levoy serait d'ailleurs affecté aux équipes Photoshop Camera, Adobe Research, Sensei et Digital Imaging.