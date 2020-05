Pixel 4 : le responsable de la photographie quitte Google, et Rick Osterloh critique l'autonomie du téléphone

D’après les sources de The Information, Marc Levoy, le responsable du département photographie des smartphones Pixel, aurait claqué la porte de Google après la sortie du Pixel 4.

Les raisons de ce départ ? On l’ignore précisément. Mais l’homme a été suivi par Mario Queiroz, le directeur général de la division Pixel de Google, qui a également quitté son poste après le lancement du produit. Moins connu du grand public, Mario Queiroz a pourtant accompagné le lancement de tous les smartphones estampillés Google depuis le HTC G1 en 2010.

The Information révèle que, quelques mois seulement après la présentation du Pixel 4 et du Pixel 4 XL lors d’une conférence en octobre dernier, Marc Leroy, le « monsieur photographie » de l’équipe, a décidé de claquer la porte de l’entreprise.

Rick Osterloh, chef du hardware Google, déçu par l’autonomie du Pixel 4

Dans son article, The Information livre également un détail croustillant sur les coulisses du développement du Pixel 4. D’après ses sources, Rick Osterloh, l’homme qui, chaque année lors des conférences Google, monte sur scène pour nous présenter les nouveaux smartphones concoctés par l’entreprise, aurait été très critique envers le Pixel 4.

En cause : l’autonomie du téléphone, insuffisante selon lui. Un avis que l’on ne peut que partager, et un point qui nous avait particulièrement déçus lors de notre test du Pixel 4 XL en octobre dernier. Seulement, une interrogation se pose, et remet aussi en perspective les capacités de management de Rick Osterloh : comment se fait-il que le responsable du hardware de Google ne se rende compte de la faiblesse de l’autonomie du Pixel 4 que quelques semaines avant son lancement ?

Quoi qu’il en soit, Google semble globalement déçu des ventes de son dernier smartphone. Selon le cabinet IDC, la firme n’aurait expédié que 2 millions d’exemplaires de son Pixel 4 au cours des deux derniers trimestres, contre 3,5 millions de Pixel 3 sur la même période.