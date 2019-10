Google Pixel 4 et Pixel 4 XL : sortie en France le 24 octobre à partir de 769€

© Google

Pixel 4 : toujours plus accro à la photo

Son écran 90 Hz et ses performances en photo sont les principaux atouts de ce Pixel 4. © Google

Écran 90 Hz dynamique et interactions gestuelles

Le Pixel 4 inaugure la navigation gestuelle "sans les mains" grâce à Motion Sense. © Google

Pixel 4 et Pixel 4 XL : rappel de la fiche technique

Pixel 4 Pixel 4 XL Écran 5,7" OLED HDR 90 Hz (19:9)

FHD+ (444 ppp) 6.3" OLED HDR 90 Hz (19:9)

QHD+ (537 ppp) SoC Snapdragon 855 (7 nm) Snapdragon 855 (7 nm) RAM 6 Go 6 Go Stockage 64 ou 128 Go 64 ou 128 Go APN arrière Grand angle (12 MP ƒ/1.7 1,22 µm OIS EIS)

Téléobjectif (16 MP ƒ/2.4 1 µm OIS EIS) Grand angle (12 MP ƒ/1.7 1,22 µm OIS EIS)

Téléobjectif (16 MP ƒ/2.4 1 µm OIS EIS) APN avant 8 MP (ƒ/2.0 1,22 µm) 8 MP (ƒ/2.0 1,22 µm) Batterie 2 800 mAh 3 700 mAh Chargeur 18 W (inclus) 18 W (inclus) Connexion Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC Dimensions 147,1 x 68,8 x 8,2 mm 160,4 x 75,1 x 8,2 mm Poids 162 g 193 g Prix 769€ 899€

Et de ces nouveaux smartphones, nous n'ignorions finalement que le prix et la date de lancement. Deux informations que Google a bien entendu communiquées cet après-midi. Le Google Pixel 4 sera disponible le 24 octobre à partir de 769€. Comptez 899€ pour le Pixel 4 XL.On savait déjà presque tout sur le Google Pixel 4 — le constructeur ayant toutes les peines du monde à garder secret le moindre de ses projets ces derniers temps. Google a néanmoins pris le temps de revenir en profondeur sur les spécificités de ses nouveaux produits.En bon Pixel qu'il est, le Pixel 4 est avant tout un prodigieux photophone. D'après le constructeur, son nouveau jouet n'est ni plus ni moins que le meilleur appareil photo en basse luminosité du marché. Seule l'épreuve du réel sera en mesure de confirmer les dires de Google, mais l'excellence du Pixel 3 en la matière nous accorde une confiance presque aveugle envers le constructeur.Comme prévu, les Pixel 4 et Pixel 4 XL ajoutent à leur arsenal un téléobjectif de 16 mégapixels en complément du module principal de 12,2 mégapixels (ƒ/1,7). Les deux objectifs étant stabilisés, on s'attend à des performances de haut vol en vidéo (jusqu'à 30 ips en 4K). De plus, et comme le suggéraient des fuites récentes , le logiciel du Pixel 4 sera en mesure de régler précisément non seulement l'exposition, mais aussi les ombres et les hautes lumières d'une scène avant même le déclenchement.L'autre grande nouveauté de ce Pixel 4, c'est son écran de 90 Hz. De taille respective de 5,7 et 6,3 pouces (FHD+ à 444ppp pour le Pixel 4 et QHD+ à 537 ppp pour le Pixel 4 XL), celui jonglera de façon dynamique entre 60 et 90 Hz afin de trouver la balance idéale entre fluidité et autonomie. En effet à l'instar du OnePlus 7T , la fréquence de rafraîchissement accélérée risque bien de porter préjudice à une autonomie que l'on attend pas très impressionnante (au regard des précédents modèles de la marque).Mais cette année, Google innove en intégrant pour la première fois un capteur Motion Sense à son smartphone. Un pari risqué, tant les précédentes tentatives d'appareils contrôlables via des gestes ont été des échecs cuisants (le LG G8 ThinQ est un bon exemple). Néanmoins, et grâce à une intégration logicielle que l'on attend exemplaire de la part de Google, cette technologie pourrait ici trouver un intérêt.Pour illustrer son propos, Google parle notamment de passer d'une chanson à l'autre d'un geste de la main devant l'écran. Il sera aussi possible (pour les matins difficiles) de «» son réveil d'un passage de la main au-dessus du Pixel 4. De plus, à mesure que les développeurs s'empareront (ou pas) de la technologie, les applications pourraient bien se multiplier.Côté performances, Google parie cette année sur un Snapdragon 855, 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage (on ignore toujours s'il s'agit de mémoire UFS 3.0). Un NPU inédit baptisé Pixel Neural Core se fait également une place sous le capot du Pixel 4 afin de booster ses performances autour de l'intelligence artificielle.Comme les années précédentes, Google ne souhaite pas faire de son Pixel 4 XL un modèle « Pro ». Ce dernier profite des mêmes caractéristiques (sauf pour l'écran et la batterie) que son petit frère, et se destine ainsi à ceux qui préfèrent simplement un appareil plus grand.En France, les Pixel 4 ne seront malheureusement disponibles qu'en version « Simplement noir ».