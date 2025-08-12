Dans un post sur le réseau social chinois Weibo, Wang Teng, le directeur de la branche Redmi de Xiaomi, commence à poser les premières pierres du lancement des futurs modèles de la marque. D'après le poster qu'il a partagé (et qui représente un… porte-containers ?), la gamme Redmi Note 15 est attendue au mois d'août — sans plus de précision, sinon qu'ils sont fabriqués « avec les meilleurs standards de 2025 », quoi que ça puisse vouloir dire.