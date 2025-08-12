Plutôt team Xiaomi, ou team Redmi ? Si la première marque s'est largement repositionnée sur le très haut de gamme, la famille secondaire du constructeur chinois se classe tous les ans parmi les best-sellers. Et la nouvelle génération des Redmi Note arrive justement ce mois-ci.
- Lancement attendu des Redmi Note 15 fin août en Chine, annonce de Wang Teng sans précision de date exacte.
- La gamme devrait inclure Note 15, Note 15 Pro et Pro+, probablement en variantes 4G/5G selon les marchés.
- Gros focus autonomie avec batteries silicium-carbone (~7000 mAh) et recharge 90W, Pro+ possible satellite et recharge 120W.
Ce mois-ci… en Chine, évidemment. La marque procède toujours de la sorte pour présenter ses nouveautés. Il faudra attendre le début d'année prochaine pour les découvrir sous nos latitudes. Cela dit, le modèle international du Redmi Note 15 Pro ne devrait pas être trop différent de celui qui sera lancé chez nous. Alors, prenons un peu d'avance, et étudions ce que l'on sait déjà du prochain smartphone milieu de gamme de référence chez Xiaomi.
Lancement fin août en Chine
Dans un post sur le réseau social chinois Weibo, Wang Teng, le directeur de la branche Redmi de Xiaomi, commence à poser les premières pierres du lancement des futurs modèles de la marque. D'après le poster qu'il a partagé (et qui représente un… porte-containers ?), la gamme Redmi Note 15 est attendue au mois d'août — sans plus de précision, sinon qu'ils sont fabriqués « avec les meilleurs standards de 2025 », quoi que ça puisse vouloir dire.
On notera qu'il semble s'agir d'un lancement anticipé : habituellement, les Redmi sont lancés en Chine en septembre ou octobre.
Le responsable en profite pour partager quelques chiffres sur la marque : les smartphones Redmi sont distribués dans plus de 100 pays, et sont les smartphones les plus vendus en Chine sur la tranche 175-499$.
À quoi faut-il s'attendre pour le Redmi Note 15 Pro ?
Comme d'habitude avec Xiaomi, il faut s'attendre à une cargaison de nouveaux smartphones. Les Redmi devraient une nouvelle fois se décliner dans une version Note 15, Note 15 Pro, et Note 15 Pro+. Il est également possible que chacun soit proposé en 4G ou en 5G, si la marque décide à poursuivre sur sa lancée actuelle.
D'après les dernières fuites, les nouveaux Redmi pourraient faire un sacré bond en avant du côté de l'autonomie. Xiaomi utiliserait des batteries au silicium-carbone pour les Note 15, qui pourraient ainsi dépasser les 7000 mAh — comme le récent realme GT 7. Une batterie XXL donc, qui se rechargerait à 90W (et probablement à 120 W pour le modèle 15 Pro+, comme l'actuel Redmi Note 14 Pro+).
Côté performances, on s'attend à une puce Snapdragon 7s de dernière génération. Enfin, il se murmure que le Redmi Note 15 Pro+ serait le premier de cette famille à adopter la connectivité satellite. Quant à savoir si cette fonctionnalité sera disponible hors de Chine, le mystère reste entier.
