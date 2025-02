Quoi qu'il en soit, et si l'on s'en tient aux visuels d'ores et déjà publiés par Xiaomi, le Redmi Book Pro 16 2025 sera doté d'un grand trackpad et d'un clavier centré, sans pavé numérique. L'appareil embarquera de nouveau un grand écran bord à bord de 16 pouces, ainsi qu'un processeur Intel de dernière génération.

Sur ses premiers éléments de teasing, Xiaomi évoque la présence d'un NPU développant jusqu'à 96 TOPS de puissance de calcul dévolue à l'IA. Cette caractéristique nous renvoie, selon toute logique, à la présence d'un processeur Arrow Lake-H sur le Redmi Book Pro 16 2025.

NotebookCheck estime même que l'engin pourrait en l'occurrence se décliner en deux versions équipées respectivement d'un Core Ultra 5 225H ou d'un Core Ultra 7 255H. Ces deux puces prendraient alors la place des Core Ultra 5 125H et Core Ultra 7 155H que l'on trouvait sur le Redmi Book Pro 16 2024.