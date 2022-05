Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition : Xiaomi installe des Ryzen 6000 dans son PC abordable

La version 14 pouces du Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition peut embarquer les mêmes processeurs que son grand frère, mais en s'équipant pour sa part d'une dalle 2,5 K montant à 120 Hz. Les deux modèles embarquent pour le reste la même connectique (2 ports USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-A 3.2 Gen 1, 1 sortie HDMI 2.0, un lecteur SD UHS II et une prise casque) et peuvent compter l'un comme l'autre sur un maximum de 16 Go de RAM (LPDDR5 à 6400 MHz) et 512 Go de stockage.