Honor présente son MagicBook Pro 16 à l'IFA, ainsi que les refresh de sa gamme de PC portables

Par ailleurs, Honor met à jour ses MagicBook 14 et 15, dont la génération 2020 profitera du Ryzen 5 4500U, un peu plus orienté autonomie que performances par rapport au Ryzen 5 4600H de la version Pro 16.



Le CPU s'accompagne de 8 ou 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage SSD selon la variante. La connectique est identique au MagicBook Pro 16, mais avec un port USB-A en moins.

La MagicBook 14 sera disponible le 21 septembre (750 € pour le modèle 8 Go / 512 Go), alors que le MagicBook 15 fera son apparition courant octobre (700 € à 8 Go / 512 Go).