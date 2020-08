AMD : des fuites indiquent l'arrivée des Ryzen 6000 pour 2022

À l'origine de la nouvelle fuite, on retrouve le twitteur MebiuW qui avait déjà permis d'éclaircir l'année 2021 d'AMD. Il était alors question du lancement des CPU « Warhol » (à base de Zen 3), et des APU « Van Gogh » (Zen 2) et « Cézanne » (Zen 3).

La nouvelle fuite permet donc d'aller plus loin et d'imaginer le début d'année 2022 d'AMD. L'Américain envisage ainsi de lancer ses CPU « Raphaël » dont la principale caractéristique serait d'introduire le processus 5 nm et l'architecture Zen 4.

Il est par ailleurs question d'intégrer une solution graphique - Navi 2 vraisemblablement - ce qui serait une première pour AMD sur ce segment. Toujours selon la même source, deux APU Ryzen 6000 sont aussi prévues, « Dragon Crest » et « Rembrandt », sans plus de précision.