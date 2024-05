Huawei lance son MateBook 14 : un ultraportable OLED qui ne fait pas de chichi

C'est sur le plan de l'affichage que l'appareil progresse le plus, avec l'introduction d'une dalle OLED au lieu de l'IPS qu'on connaissait précédemment sur cette gamme. Cet écran tactile 2,8K (2880 par 1920 pixels) est censé couvrir intégralement l'espace de couleurs DCI-P3 et offrir une parfaite justesse colorimétrique avec un DeltaE inférieur à 1. On y trouve pour le reste une luminance maximale de 450 nits et les noirs infinis de la technologie OLED.

À l'inverse du MateBook X Pro, plus haut de gamme, le MateBook 14 se contente par contre d'un châssis en aluminium plus rudimentaire, aux finitions moins spectaculaires. On reste néanmoins sur un produit compact et relativement léger : 14,5 mm d'épaisseur pour 1,31 kg sur la balance.