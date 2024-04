Huawei fait comme si de rien n'était et lancera ses Pura 70 en France (et probablement sans 5G, mais toujours pour plus de 1 000 euros)

Le Pura 70 Ultra, lui, mise sur un capteur de 50 Mpx de 1 pouce, mais à l'ouverture plus réduite de ƒ/1.6-4.0. Originalité : son capteur est mécanique et ressort du châssis lorsqu'on veut l'utiliser. L'idée est de ne pas rendre le smartphone plus épais qu'il ne l'est déjà. La marque précise que le moteur est conçu pour plus de 300 000 utilisations et que le capteur est automatiquement rentré lorsqu'une chute est détectée.