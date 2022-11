Huawei Mate 50 Pro : nous avons pris en main le récent roi de la photo selon DXO

Il faut alors se rendre sur l'App Gallery et sur le système de recherche unifiée Petal Search pour trouver notre bonheur. Huawei multiplie les partenariats afin de proposer le plus d’applications disponibles. Est-ce suffisant ? Est-ce que la méthodologie de recherche n’est pas trop contraignante ? Nous ne manquerons pas d’y revenir plus longuement et plus concrètement lors de notre test grandeur nature du smartphone.

En matière de mémoire vive, le Mate 50 Pro se contente de 8 Go, tandis que sa mémoire interne est de 256 Go. Niveau batterie, le dernier rejeton de Huawei fait dans la norme du haut de gamme, 4 700 mAh avec une charge filaire de 66 W en filaire, de 50 W sans fil et de 7,5 W charge inversée.