Les Huawei P50 et P50 Pro officialisés en Chine, ils embarquent HarmonyOS et le Snapdragon 888

En outre, la batterie est de 4100 mAh sur le P50, de 4360 mAh sur le P50 Pro et seul le second peut être rechargé sans fil à 50W. Les deux modèles profitent cependant d'une charge filaire rapide à 66W. Côté différences de puissance et stockage, le P50 voit sa RAM plafonnée à 8 Go, avec 128 ou 256 Go de stockage, alors que le P50 Pro est décliné en 8 ou 12 Go de RAM, son stockage allant de 128 à 512 Go.