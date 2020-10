Huawei lance le Mate 40 Pro : un smartphone ultra haut de gamme taillé pour la photo et la vidéo

En France, le Mate 40 Pro sera disponible dans une unique configuration 8 Go (LPDDR5) + 256 Go (UFS 3.1). Comme sur les précédents modèles, seule une carte mémoire propriétaire NM Card est susceptible d’étendre le stockage interne du téléphone.

Sur sa face avant, le Mate 40 Pro se fait le témoin d’un changement esthétique majeur : c’en est fini de l’encoche ! Huawei opte cette année pour une « bulle » regroupant un capteur photo 13 mégapixels et tout l’attirail nécessaire au fonctionnement de 3D Face Unlock — la reconnaissance faciale en 3D. Le capteur d’empreintes est toujours intégré sous l’écran.

Un écran qui est d’ailleurs d’une belle taille (6,76", QHD+, 456 ppp, 90 Hz), et qui déborde comme l’an passé sur une courbe de 88°. À la différence du Mate 30 Pro, on retrouve toutefois le bouton de réglage de volume pour plus de praticité.