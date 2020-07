Huawei P40 Pro + : le smartphone référence pour la photo et maintenant la 5G

Profitant de 8 Go de RAM, de 512 Go de mémoire interne et du système d'exploitation EMUI 10.1, le P40 Pro+ lancera toutes les applications avec une fluidité optimale. Les jeux vidéo les plus gourmands en ressources n'auront aucun mal à tourner sur ce mobile. De plus, pour garantir des performances sans concessions, le système SuperCool 4 en 1 viendra refroidir efficacement tout le téléphone pour éviter les surchauffes et prolonger l'autonomie par la même occasion.