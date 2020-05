Huawei sortira un P30 Pro New Edition en Allemagne le 15 mai pour 749€

Vous avez bien lu. Le Huawei P30 Pro , sorti en avril 2019, va être relancé en Allemagne (et plus tard dans le reste de l’Europe) dans une nouvelle édition à peine retouchée .

Rien de neuf sous le soleil

Écran ? Identique. Le SoC ? Un Kirin 980, rien de neuf. La configuration photo alors ? Non plus. On reste sur un quadruple capteur 40+20+8+ToF. Alors qu’est-ce qui change sur cette « New Edition » au juste ?

Le stockage, et la RAM. Oui, Huawei va « simplement » ajouter une option de stockage à 256 Go et 8 Go de RAM sur son smartphone phare de l’an dernier pour justifier une remise sur le marché.

Dans son communiqué de presse, Huawei annonce que le P30 Pro New Edition sera disponible en précommande en Allemagne le 15 mai pour 749€, et à la vente dès le 3 juin prochain. Le nouveau coloris Silver Frost, inauguré sur le P40 Pro, est ici de mise, en plus des précédents coloris de la gamme (Aurora et Black).