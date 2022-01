Le Huawei P50 Pro débarque en Europe, sans 5G et sans services Google

Le reste de la fiche technique est très solide, avec notamment un écran de 6,6 pouces Full HD+ 120 Hz et SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM. Côté autonomie, cette dernière sera soutenue par une petite batterie de 4360 mAh et une recharge rapide de 66W. Côté design, on constate quelques changements par rapport au modèle précédent. Ainsi, il n'y a plus qu'un capteur photo l'avant et plus deux comme c'était le cas sur le P40 Pro. À l'arrière, le module photo est maintenant réparti sur deux cercles, eux-mêmes posés sur un "îlot".