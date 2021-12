Le Snapdragon 8 Gen1 officialisé : tous savoir sur le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm

Destiné aux smartphones et, dans une moindre mesure, aux tablettes haut de gamme, le Snapdragon nouveau ne bouleverse pas une formule que nous connaissons bien.

Il se présente sous la forme d'un SoC gravé en 4 nm dont tous les composants sont de dernière fraîcheur. En l'occurrence, on y trouvera un CPU 8 cœurs (fondés sur l'architecture Arm v9) dont la composition se décline ainsi : 1x Cortex-X2 cadencé à 3,0 GHz ; 3x Cortex-A710 cadencé à 2,5 GHz ; et 4x Cortex-A510 cadencé à 1,8 GHz. Tout cela permet de soutenir une augmentation des performances de l'ordre de 20 % et une économie d'énergie de 30 % par rapport à la génération précédente.