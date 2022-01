Huawei P50 Pocket : le concurrent du Samsung Galaxy Z Flip 3 arrive en Europe

Sur un smartphone pliant, la taille, ça compte ! Huawei est donc fière d'annoncer avoir travaillé sur la charnière de son P50 Pocket Pro pour qu'il soit parfaitement plat et plus fin que son concurrent une fois plié : 15,2 mm d'épaisseur contre 15,9 à 17,1 mm sur le Z Fold 3. Pour les autres dimensions, le téléphone du géant coréen reste plus compact.